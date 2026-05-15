XXL-Pokalfinaltag in Eutingen: Rot-weiße Siegesfeier

Drei Spiele, ein Fußball-Feiertag und drei frisch gebackene Verbands-Siegerinnen: Der wfv-Pokalfinaltag der Frauen und Juniorinnen in Eutingen begeisterte mit vielen Toren und spannenden Spielen. Am Ende des Tages entwickelte sich dieser zu einer rot-weißen Pokal-Sause, der auch Platzregen und Wind nur wenig anhaben konnte.
Um 11 Uhr ertönte der Pfiff von Schiedsrichterin Maria Luca Di Giannis Pfeife (SRG Tübingen) und eröffnete den Turniertag. Zu Beginn stand die SGM TURA Untermünkheim/Spvgg Satteldorf und damit die amtierenden Titelverteidigerinnen gegen den Nachwuchs der VfB-Frauen auf dem Platz.
Die TURA hatte in der laufenden Landesstaffel-Saison lediglich ein Gegentor hinnehmen müssen, doch bereits die Anfangsphase zeigte, dass die Untermünkheimer Defensive an diesem Tag enorm gefordert sein würde. Drei Treffer innerhalb der ersten zehn Minuten stellten früh die Weichen auf Finalsieg für den VfB. Die Stuttgarterinnen präsentierten sich äußerst effizient im Torabschluss. Alleine Abby Koch steuerte gleich vier Treffer zum 1:10-Endstand bei. Die C-Juniorinnen des VfB krönt damit eine erfolgreiche Saison, in der bereits der Hallenmeistertitel gewonnen wurde, nun auch mit dem Gewinn des Verbandspokals.
Wimpel und Pokal für die frisch gebackenen Pokal-Siegerinnen überreichten wfv-Vorständin Sandra Mülherr sowie Ulrike Goth (Ausschuss für Frauen und Mädchen) gemeinsam mit Christine Zöller (wfv-Hauptamt).
Beim Anpfiff des zweiten Spiels mag sich der ein oder andere verwundert die Augen gerieben haben, denn es kam zum Aufeinandertreffen der exakt selben Spielpaarung: Wieder stand die SGM TURA Untermünkheim/Spvgg Satteldorf den VfB B-Juniorinnen gegenüber. Diesmal gingen allerdings die Stuttgarterinnen als Titelverteidigerinnen ins Rennen und wurden ihrer Favoritenrolle in beeindruckender Manier gerecht.
20 Minuten begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, bevor Marie Lesch (20‘) und Milla Baumert (25‘) mit einem Doppelschlag die Partie in Richtung des VfB kippen ließen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Stuttgarterinnen das spielbestimmende Team: Amelie Hinkel erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf das zwischenzeitliche 3:0, bevor Anna Schmidt in der Schlussphase (80.) den Treffer zum 5:0-Endstand für das Team von Trainer Kevin Reiner und Antonella Monopoli erzielte.
Somit gab es an diesem Nachmittag bereits den zweiten Titel für den VfB, der in diesem Jahr im Jugend- und Aktivenbereich erstmals insgesamt neun Pokaltitel auf Verbands- und Bundesebene einheimsen könnte.
Die Frauen der „Zweiten“ des VfB Stuttgart dürfen sich seit dem Wochenende über den Aufstieg in die Oberliga freuen – im Pokalfinale bot sich nun die Chance, den zweiten Titel der Saison einzusacken. Dem standen jedoch die Hausherrinnen des SV Eutingen (Verbandsliga) gegenüber. Beide Teams kennen sich aus der laufenden Verbandsliga-Saison gut, bei beiden Aufeinandertreffen hatte jedoch der VfB die Nase vorne.
Doch bekanntermaßen scheint im Pokal alles möglich und dementsprechend motiviert starteten beide Teams vor einer Zuschauerkulisse von 900 Fans. Emma Babic brauchte allerdings nur 120 Sekunden, um den Ball im Eutinger Tor zu unterzubringen. Eutingen steckte den frühen Gegentreffer jedoch gut weg und konterte nur eine Viertelstunde später durch Jana Rinderknecht zum 1:1. Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, bei dem der VfB die zwingenderen Chancen herausspielte und sich mit Treffer Nummer zwei (26‘) und drei (44‘) für seine Aktionen im Spiel nach vorne belohnte. Zwar warf der SV Eutingen noch einmal alles nach vorne, musste in der Nachspielzeit jedoch den endgültigen K.O. hinnehmen als Joy Castor einen Konter zum 1:4-Endstand veredelte (92‘).
Für den SV Eutingen gab es trotz Finalniederlage dennoch Grund zur Freude: Da die erste Frauenmannschaft des VfB Stuttgart durch den Aufstieg in die Frauen-Bundesliga bereits für den DFB-Pokal qualifiziert ist, rückt der SV Eutingen als Finalist in die erste Runde des DFB-Pokals nach.