XXL-Pokalfinaltag in Eutingen: Rot-weiße Siegesfeier

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Drei Spiele, ein Fußball-Feiertag und drei frisch gebackene Verbands-Siegerinnen: Der wfv-Pokalfinaltag der Frauen und Juniorinnen in Eutingen begeisterte mit vielen Toren und spannenden Spielen. Am Ende des Tages entwickelte sich dieser zu einer rot-weißen Pokal-Sause, der auch Platzregen und Wind nur wenig anhaben konnte.

C-Juniorinnen: VfB gelingt der erste Streich Um 11 Uhr ertönte der Pfiff von Schiedsrichterin Maria Luca Di Giannis Pfeife (SRG Tübingen) und eröffnete den Turniertag. Zu Beginn stand die SGM TURA Untermünkheim/Spvgg Satteldorf und damit die amtierenden Titelverteidigerinnen gegen den Nachwuchs der VfB-Frauen auf dem Platz. Die TURA hatte in der laufenden Landesstaffel-Saison lediglich ein Gegentor hinnehmen müssen, doch bereits die Anfangsphase zeigte, dass die Untermünkheimer Defensive an diesem Tag enorm gefordert sein würde. Drei Treffer innerhalb der ersten zehn Minuten stellten früh die Weichen auf Finalsieg für den VfB. Die Stuttgarterinnen präsentierten sich äußerst effizient im Torabschluss. Alleine Abby Koch steuerte gleich vier Treffer zum 1:10-Endstand bei. Die C-Juniorinnen des VfB krönt damit eine erfolgreiche Saison, in der bereits der Hallenmeistertitel gewonnen wurde, nun auch mit dem Gewinn des Verbandspokals.

Wimpel und Pokal für die frisch gebackenen Pokal-Siegerinnen überreichten wfv-Vorständin Sandra Mülherr sowie Ulrike Goth (Ausschuss für Frauen und Mädchen) gemeinsam mit Christine Zöller (wfv-Hauptamt).

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B-Juniorinnen: Rot-weiße Siegesfeier Beim Anpfiff des zweiten Spiels mag sich der ein oder andere verwundert die Augen gerieben haben, denn es kam zum Aufeinandertreffen der exakt selben Spielpaarung: Wieder stand die SGM TURA Untermünkheim/Spvgg Satteldorf den VfB B-Juniorinnen gegenüber. Diesmal gingen allerdings die Stuttgarterinnen als Titelverteidigerinnen ins Rennen und wurden ihrer Favoritenrolle in beeindruckender Manier gerecht. 20 Minuten begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, bevor Marie Lesch (20‘) und Milla Baumert (25‘) mit einem Doppelschlag die Partie in Richtung des VfB kippen ließen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Stuttgarterinnen das spielbestimmende Team: Amelie Hinkel erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf das zwischenzeitliche 3:0, bevor Anna Schmidt in der Schlussphase (80.) den Treffer zum 5:0-Endstand für das Team von Trainer Kevin Reiner und Antonella Monopoli erzielte. Somit gab es an diesem Nachmittag bereits den zweiten Titel für den VfB, der in diesem Jahr im Jugend- und Aktivenbereich erstmals insgesamt neun Pokaltitel auf Verbands- und Bundesebene einheimsen könnte.