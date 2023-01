XXL-Nachwuchsturniere mit internationalem Profi-Flair Im März finden in Deggendorf und Pankofen Qualifikationsturniere für ein großes Event im Juni statt

Die Hallensaison ist zwar noch in vollem Gange, dennoch hat die SpVgg GW Deggendorf in Verbindung mit Johannes Ortner, der sich auf die Organisation von großen Nachwuchsturnieren spezialisiert hat, eine XXL-Veranstaltung für die Jahrgänge 2010, 2011 und 2012 auf die Beine gestellt. Am letzten März-Wochenende finden in Deggendorf (U13, U12) und Pankofen (U11) die entsprechenden Qualifikationsturnier statt. Am 24. Juni ist dann das Haupt-Event, bei dem zahlreiche großen Namen in Niederbayern aufschlagen werden.