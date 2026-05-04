Xavier Siemski von Luhe-Wildenau zurück nach Grafenwöhr Der junge Angreifer konnte sich beim Landesligisten nicht entscheidend durchsetzen und wechselt wieder zu seinem Heimatverein in die Kreisliga von Florian Würthele · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Trägt nicht mehr lange das Trikot des SC Luhe-Wildenau: Xavier Siemski (rechts). – Foto: Rudi Walberer

Landesligist SC Luhe-Wildenau gibt am Montagvormittag eine weitere Kader-Personalie bekannt. Diesmal handelt es sich jedoch um keine Neuverpflichtung, sondern um einen Abgang. Xavier Siemski hat seinen Abschied am Saisonende angekündigt. Der 21-jährige Offensivspieler kam im Wildenauer Landesligateam in dieser Spielzeit nicht über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus. Deshalb hat er sich dazu entschieden, den Verein im Sommer zu verlassen und zu seinem Heimatverein SV TuS/DJK Grafenwöhr, der auch nächste Saison in der Kreisliga Nord spielen wird, zurückzukehren.

Xavier Siemski war erst im vergangenen Sommer von Grafenwöhr nach Oberwildenau gewechselt. Nun erfolgt der Re-Wechsel. Für den Sportclub absolvierte der Stürmer mit der Nummer 9 acht Einsätze in der Landesliga Mitte. Nur ein Mal stand er dabei in der Startelf. Vorrangig kam Siemski in der Kreisliga-Mannschaft zum Einsatz. Dort konnte er sich in 17 Partien immerhin acht Mal in die Torschützenliste eintragen. Dass er nicht über die Rolle des „Jokers“ hinauskam, hängt auch mit Verletzungen zusammen, welche ihn immer wieder zurückwarfen.



„Obwohl wir seit Winter weiter mit Xavier geplant hatten, hat er sich für die Rückkehr nach Grafenwöhr entschieden. Leider reichte es für ihn in der Landesliga noch nicht ganz für den endgültigen Durchbruch. Zudem wurde er immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Trotzdem konnte Xavier wichtige Erfahrungen sammeln und kam auf 8 Einsätze in der Landesliga sowie 17 Spiele in der Kreisliga“, teilt der SC Luhe-Wildenau über die sozialen Medien mit. Dem scheidenden Akteur gibt der Landesligaklub warme Worte mit auf den Weg: „Lieber Xavi, wir bedanken uns für deinen Einsatz im schwarz-roten Trikot und wünschen dir für deine sportliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Für die restliche Saison wünschen wir dir eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit.“





Im Lager der SV Grafenwöhr ist die Freude groß über den Rückkehrer. Bereits von 2022 bis Mai 2025 trug Siemski das Trikot der Garnisonsstädter. Hier konnte er mit guten Scorer-Quoten auf sich aufmerksam machen. Ab Sommer soll er das Offensivspiel wieder ankurbeln in Grafenwöhr. Dass Siemskis künftige Mannschaft nächste Saison erneut in der Kreisliga an den Start gehen wird, steht mittlerweile fest. Für den Tabellendritten der Kreisliga Nord ist der Relegationsrang nicht mehr zu erreichen.