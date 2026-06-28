Xavier Puzio wechselt aus Frankfurt (Oder) zu BW Lohne II

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BW Lohne II hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Xavier Puzio wechselt vom 1. FC Frankfurt zur zweiten Mannschaft der Blau-Weißen und soll das Mittelfeld verstärken.

Der Mittelfeldspieler bringt eine umfangreiche fußballerische Ausbildung mit. Insgesamt spielte Puzio 14 Jahre in Frankfurt (Oder), davon sieben Jahre an der dortigen Sportschule.

Der 18-Jährige war in der abgelaufenen Saison absoluter Stammspieler in der U19-Regionalliga und feierte sein Debüt in der Herren Brandenburgliga für die Frankfurter.

Nach Angaben des Vereins zeichnen den Neuzugang insbesondere seine technischen Fähigkeiten, seine Wendigkeit, seine Ruhe am Ball sowie seine Spielübersicht aus. Mit diesen Qualitäten soll Xavier Puzio künftig das Mittelfeld von BW Lohne II verstärken.