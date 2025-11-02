Xantens Trainer stellt nach Klatsche die Charakterfrage

Unmittelbar nach Abpfiff des Flutlichtspiels unweit der Wasserburg am Klever Stadtrand verschwanden die Spieler des TuS Xanten mit hängenden Köpfen auf direktem Wege Richtung Kabine. Kein Abklatschen, kein Aufbäumen, kein Mannschaftskreis. Der Frust war riesengroß nach der nächsten Bezirksliga-Auswärtsklatsche beim SV Rindern, wo die Fürstenberg-Elf am Freitagabend mit 0:4 (0:1) unter die Räder geriet.
Schon in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die gefährlichere Mannschaft. TuS-Keeper Jan Kallen parierte zweimal stark. Doch die Möglichkeiten für die abstiegsbedrohten Domstädter waren da. David Epp und Jonah Shao hatten die Führung auf dem Fuß. Sinnbildlich war dann die Entstehung des Treffers zum 1:0-Halbzeitstand mit dem Pausenpfiff.
Cem Artas drückte den Ball nach einem per Kopf verlängerten Freistoß über die Linie. „Das war viel zu einfach und der älteste Trick. Da muss man einfach mal mit dem 0:0 in die Pause gehen“, monierte Marcel Zalewski. Der Xantener Trainer wirkte nach seinen Forderungen unter der Woche auch ein Stück weit ratlos.
„Das 4:0 spiegelt den Spielverlauf auf keinen Fall wider, aber die Mannschaft ist selbst schuld. Das war peinlich. Der Gegner hat mit wenig Aufwand die Tore geschossen, wir haben die Assists gegeben. Die Jungs müssen sich an die eigene Nase fassen und teilweise hinterfragen.“ Zwei verheerende Fehlpässe von Jesse Sticklat ließen die Tore zum 2:0 und 3:0 durch Max Janssen (62.) und Mohamad Al Ahmad (78.) entstehen. Florian Engelen vollendete in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einen Konter.
Die Gäste ließen im zweiten Durchgang jeglichen Offensivdrang vermissen. Bis auf einen Distanzschuss von Kapitän Jonas Vengels kam nicht mehr viel zustande. Die Xantener bleiben somit im Tabellenkeller hängen.