Xantens Trainer stellt nach Klatsche die Charakterfrage

„Das 4:0 spiegelt den Spielverlauf auf keinen Fall wider, aber die Mannschaft ist selbst schuld. Das war peinlich. Der Gegner hat mit wenig Aufwand die Tore geschossen, wir haben die Assists gegeben. Die Jungs müssen sich an die eigene Nase fassen und teilweise hinterfragen.“ Zwei verheerende Fehlpässe von Jesse Sticklat ließen die Tore zum 2:0 und 3:0 durch Max Janssen (62.) und Mohamad Al Ahmad (78.) entstehen. Florian Engelen vollendete in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einen Konter.

Die Gäste ließen im zweiten Durchgang jeglichen Offensivdrang vermissen. Bis auf einen Distanzschuss von Kapitän Jonas Vengels kam nicht mehr viel zustande. Die Xantener bleiben somit im Tabellenkeller hängen.