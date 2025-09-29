Xantens Trainer ruft Abstiegskampf aus

Es war alles angerichtet für die Bezirksliga-Fußballer vom Fürstenberg: Nach drei Niederlagen in Folge gelang dem Team von Trainer Marcel Zalewski mit dessen System-Umstellung auf eine Abwehrdreierkette am Vorsonntag mit dem 2:1 gegen Viktoria Goch II wieder ein Sieg. Donnerstag folgte nach einem 3:2 in Asberg der Achtelfinaleinzug im Kreispokal – und jetzt trat mit der SGE Bedburg-Hau ein Gast in Xanten an, der in der Liga die meisten Gegentore gefangen hat. Ein vermeintlich gefundenes Fressen für die TuS-Offensive.

Im Pokal hatte Xanten ja rotiert, im Liga-Spiel vertraute Zalewski weitgehend der Elf, die gegen Goch spielte. Kimbakidila begann anstelle von Noah Malangi. In einer 3-4-1-2-Grundordnung spielend zeigten die Gastgeber schnell, dass sie den dritten Pflichtspielsieg in Serie eintüten wollten. Folgerichtig gelang die frühe Führung: Kimbakidila war im rechten Halbraum nah des Strafraums gefoult worden, Marvin Braun schlug den fälligen Freistoß scharf nach innen, und Abwehrchef Jesse Sticklat ging Richtung kurze Ecke, hielt den Fuß hin und traf zum 1:0 (13.). „Das war intuitiv“, meinte er später.

Das Bauchgefühl, das Richtige zu tun, ohne groß Nachdenken zu müssen, schien bei den Domstädtern auch in der Folgezeit zu stimmen – bis zum Torabschluss. Nach rund einer halben Stunde gab es eine Doppelchance. Zunächst wieder in der Kombination Braun-Sticklat. Diesmal fand ein Eckball des spielenden Co-Trainers den Kopf des vorherigen Torschützen, der jetzt das Gehäuse knapp verfehlte. Anschließend scheiterte Jonah Shao beim Versuch, das 2:0 nachzulegen. Schließlich verpasste Kimbakidila kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Lupfer den Kasten der SGE.

Trainer Marcel Zalewski, der seine Mannschaft in der ersten Halbzeit gut hörbar coachte, hätte mit dem souveränen Auftritt und der hochverdienten Führung zufrieden sein können, sagte aber missmutig: „Wir brauchen zu viele Chancen, müssen höher führen.“

Vier Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als es sich fast rächte, dass Xanten eben nicht höher führte. Mit ihrer ersten Großchance scheiterte die SGE aus kurzer Distanz am reflexartig reagierenden Keeper Owen Finnerty, der zweite Versuch landete aus spitzem Winkel am Pfosten des Xantener Tores. Wenig später hatte Xantens 17-Tore-Mann der Vorsaison die vermeintliche Vorentscheidung auf dem Fuß, doch David Epp schlenzte den Ball am langen Eck vorbei.

Und dann kam die 63. Minute: Gästetrainer Bernard Alijaj wechselte mit Falko Kersten den Mann ein, der einst 39 Tore in der Bezirksliga-Saison 2016/2017 erzielte oder 14 Scorerpunkte in der Landesliga-Spielzeit 2019/2020 holte. Gerade im Spiel, wurde eine Aktion mit seiner Beteiligung zum Unmut der mitgereisten SGE-Fans wegen Abseits zurückgepfiffen. Kurz darauf war nochmal Xanten am Drücker, doch Kimbakidila zielte zu hoch.

Alijaj rief seinen Spielern zu: „Männer, wir sind im Spiel!“ Und das stimmte. 69. Minute: Der TuS dribbelt sich fest, die SGE schaltet schnell und trifft zum Ausgleich. 72. Minute: Xanten will aufbauen, Kersten läuft an. Ein Mitspieler bewertet die Situation als wenig aussichtsreich, ruft ihm zu: „Falko, das ist schwer.“ Der 33-Jährige aber ruft zurück: „Nichts ist schwer!“, und grätscht seinem Gegner den Ball vom Fuß.

Xanten ist jetzt völlig von der Rolle, wieder gelingen Angriffsbemühungen nicht, fehlen Angebote, wird die falsche Entscheidung getroffen. Bedburg-Hau aber ist hellwach, erhöht auf 2:1 (73.). Zwei Zeigerumdrehungen später gelingt auch Falko Kersten sein Tor: 3:1 (75.) – Spiel gedreht. Und entschieden.

Marcel Zalewski reagierte mit einem Vierfach-Wechsel. Finnerty verhinderte mit einer Glanzparade das 1:4, und der eingewechselte Pascal Breitenstein verpasste kurz vor Schluss mit einem Kopfball die Gelegenheit zur Ergebniskosmetik. Zalewski war nach der Partie sauer: „In der ersten Halbzeit müssen wir drei oder vier null führen. Das muss sich die Offensive vorwerfen lassen. In der zweiten Halbzeit stimmte dann unser Defensivverhalten nicht. Jetzt sind wir früh im Abstiegskampf.“