Xantens Trainer lässt keine Ausreden gelten

Es ist eines dieser Heimspiele, dass die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten auf dem Weg zum Klassenerhalt für sich entscheiden müssen. Das Team von Marcel Zalewski steht am Sonntag, 14 Uhr, dem Tabellenvorletzten SV Haldern gegenüber. Die Mannschaft aus Rees hat auf fremden Plätzen noch nicht viel gerissen, als Gast lediglich zwei Punkte mitgenommen.

Zalewski fordert natürlich ein Dreier von seinem Team, hat beim Gegner aber etwas genauer hingeschaut: „Das letzte Meisterschaftsspiel hat Haldern mit 6:1 gegen Stenern gewonnen. Am Sonntag werden auch Fitness und Tagesform eine wichtige Rolle spielen. Für uns zählt nur ein Heimsieg.“ Am vergangenen Dienstag holte sich der Vorletzte weiteres Selbstvertrauen mit einem Erfolg im Kreispokal-Achtelfinale. Jeweils drei Treffer erzielte Milot Seesing.

Gute Nachrichten gibt’s von Lukas Wellmanns, der sich im Lauftraining befindet. Er hatte sich am zweiten Spieltag eine schwere Sprunggelenkverletzung zugezogen. Gegen Haldern wird Jan Kallen zwischen die Pfosten zurückkehren.

Derweil steht jetzt endgültig fest, wann die Kreispokal-Halbfinalpaarungen ausgelost werden. Neben den TuS sind noch der Büdericher SV, GSV Moers und SV Scherpenberg im Topf. Gelost wird, wie Peter Hanisch als Vorsitzender vom Kreis-Fußballausschuss auf Nachfrage mitteilte, am 4. Januar 2026 vor dem Finale der Moerser Hallen-Stadtmeisterschaften. In der Vorbereitung auf die Rückrunde testet Xanten gegen zwei Oberligisten – am 10. Januar, 14 Uhr, beim SV Sonsbeck sowie 17. Januar beim 1. FC Kleve (Anstoßzeit steht noch nicht fest). Zudem trifft der TuS auswärts am 18. Januar auf die Spvgg Rheurdt-Schaephuysen (15 Uhr), am 21. Januar auf den SV Budberg und am 23. Januar auf Siegfried Materborn (jeweils 20 Uhr).