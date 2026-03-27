Xantens Torjäger muss Comeback erneut verschieben

Der TuS Xanten kämpft um den Klassenerhalt – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Diese 15 Minuten in der Partie bei der SGE Bedburg-Hau haben gezeigt, dass die Bezirksliga-Spieler des TuS Xanten alles reinwerfen für den Klassenerhalt. Aus einem 1:2-Rückstand machten sie ein 4:2. Das Ergebnis hatte auch bei Schlusspfiff Bestand und bescherte dem Team von Mirco Dietrich drei weitere wichtige Zahler. Vor dem 25. Spieltag mit dem Heimduell gegen den TSV Weeze am Sonntag, 15 Uhr, liegt der TuS fünf Punkte vor den direkten Abstiegsplätzen.

David Epp muss Training abbrechen

„Die Einstellung war überragend, so muss es sein“, sagte Marvin Braun, der spielende Co-Trainer, der in Bedburg-Hau das 3:2 vom Elfmeterpunkt erzielte. Christopher Kimbakidila hatte den Strafstoß rausgeholt und ein weiteres Tor vorbereitet. „Er hat wieder extrem viel gearbeitet“, so Braun. Der Vertreter von TuS-Goalgetter David Epp wird wohl auch gegen Aufsteiger Weeze wieder in der Startelf stehen. Epp hat das Mittwoch-Training nach gut 20 Minuten abbrechen müssen, weil der lädierte Fuß (nach Bänderverletzung) schmerzte.

Gegen den Tabellenneunten Weeze und an Gründonnerstag beim Top-Team Kevelaerer SV muss die Xantener Mannschaft ohne ihren Chefcoach auskommen. Dietrich weilt dann in Urlaub. In der Woche nach den Osterferien wollen sich die Sportlichen Leiter, Frank Ingendahl und Levin Bardehle, mit dem Trainer zusammensetzen. Dann soll die Entscheidung fallen, ob Dietrich in der Saison 2026/27 dabei bleibt.