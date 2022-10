Xantens Kader füllt sich wieder Bezirksliga: Der TuS spielt gegen Tönisberg, Budberg tritt in Twisteden an.

Seine Teamkollegen haben sich gefreut, als David Epp auf den Platz zurückkehrte. Der Stürmer des Bezirksligisten TuS Xanten, der sich schlimmer an der Schulter verletzte, trainiert wieder, benötigt aber noch einige Wochen, bis er wieder in Punktspielen dabei sein kann. Mit großem Interesse wird der 20-Jährige den nächsten Heimauftritt des Tabellenvierten am Sonntag, 15 Uhr, daheim gegen den VfL Tönisberg verfolgen. Seinem Trainer, Johannes Bothen, stehen mehr personelle Alternativen zur Verfügung – Thomas van de Loo, David Vengels, Marcel Timm und Mats Wardemann werden in den Kader zurückkehren. Niklas Bücken und Norwin Meyer müssen wohl passen. Die Maas-Brüder Niklas sowie Lukas fallen noch länger aus. Bothen ist es wichtig, weniger Gegentreffer zu fangen: „Das wird gegen Tönisberg nicht einfach werden. Der Gegner kommt langsam ins Rollen.“

19 Treffer hat Moritz Paul bereits für den SV Budberg erzielt – und damit fünf Tore mehr als die gesamte Mannschaft der DJK Twisteden. Am Sonntag stehen sich die beiden Teams ab 15.30 Uhr in Kevelaer gegenüber. Der Tabellendritte reist mit einer 8:1-Empfehlung über den TSV Weeze an, während die Hausherren in den vergangenen fünf Spielen nur einmal gewannen. SVB-Coach Tim Wilke sagte: „Der enge Kunstrasen und die gute Qualität des Gegners lassen die Partie jedes Jahr zu einer hohen Hürde werden.“ Sein Team müsse stabil stehen und die offensiven Schlüsselspieler in den Griff bekommen. Wilke muss seine erste Elf umbauen, weil Benny Franke fehlt. Zudem fällt Emir Demiri weiter aus. „Ansonsten steht mir der komplette Kader zur Verfügung“, sagte der Budberger Coach.