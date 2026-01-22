Xantens Fingerzeig an die Skeptiker

Böse Zungen könnten nun sagen, dass es aber auch genau der Kader ist, der den TuS Xanten in diese missliche Situation gebracht hat. Doch diese Skeptiker dürften sich bald verwundert die Augen reiben – und da war der Auftritt der Fürstenberg-Kicker beim Oberligisten 1. FC Kleve (1:1) ein deutlicher Fingerzeig.

Hinzu kommt die gute Ansprache des Trainers. Offensichtlich nicht nur am Spielfeldrand spricht er seine Mannen positiv an. Selbst wenn ein Spieler einen richtigen Bock schießt, wird nicht gemotzt, sondern zunächst die gute Idee gesehen und dann gesagt, wie es besser gemacht werden kann.

Zunächst ist da der neue Trainer: Mirco Dietrich kennt nicht nur einige Spieler bereits aus seiner Tätigkeit als Trainer im Leistungszentrum. Er scheint auch ein gutes Gespür für die Mannschaft zu haben, vertraut den Kickern, kann sie starkreden. So wie Noah Malangi, der gegen die Oberliga-Elf in Kleve eine starke Leistung zeigte – zwar immer wieder mal taktische Hinweise brauchte, aber in der Summe über 45 Minuten ein sehr gutes Spiel hinlegte. Bislang stand er nur drei Mal in dieser Saison in der Startelf des TuS Xanten, wurde aber jedes Mal ausgewechselt. Malangi ist dabei nur ein Beispiel, denn tatsächlich verfügt Dietrich über einen recht ausgeglichenen Kader. Klar sind Führungsspieler und Antreiber wie Kapitän Gerrit Jenowsky, Jesse Sticklat, Luan Schreiber, David Epp oder auch der stille, nimmermüde und extrem zuverlässige Wito Wojciechowski so etwas wie das Herz einer Mannschaft, aber der Rest folgt willig und mit Engagement und Eifer.

„Diese positive Ansprache baut die Jungs auf“, hat auch Co-Trainer Marvin Braun registriert, „und einige brauchen das auch. Wenn die angemeckert werden, machen da einige eher zu, als da etwas umzusetzen.“ Ähnliches hat auch Jenowsky festgestellt: „Ich war aus gesundheitlichen Gründen zwar erst bei zwei Trainingseinheiten dabei, aber er hat schon eine positive Art, die Spieler mitzunehmen.“

Damit stärkt Dietrich auch das Mannschaftsgefüge, es gibt keine Zwei-Klassen-Gesellschaft im Team, was sicherlich dem einen oder anderen die Lust am Spiel rauben würde. Stattdessen gehen die Spieler an ihre Grenze oder sogar noch einen Schritt weiter. So hatte Norwin Meyer in der Schwanenstadt ein Problem mit seinen Schuhen, klagte zur Pause über Blasen an den Hacken und entsprechende Schmerzen. Dennoch biss er die Zähne zusammen und rackerte und ackerte noch rund 25 Minuten weiter.

Das Thema „schwache Defensive“ darf man auch nicht so im Raum stehen lassen, denn Verteidigung beginnt – alte Fußball-Weisheit – in der vordersten Linie. Und wer in Kleve gesehen hat, wie clever nicht nur die Angreifer des Oberligisten schnell gedoppelt wurden, wie energisch und teils auch richtig pfiffig eroberte Bälle aus der Abwehr vorgetragen wurden, fragt sich, wo diese horrende Gegentorzahl herkommt.

Viel mehr Sorge sollte der Angriff bereiten, denn mit bislang nur 19 Treffern ist das die zweitschwächste Ausbeute der Liga. Aber auch da soll ja mit der Rückkehr von Niklas Maas ein weiterer lange Verletzter hinzustoßen. Auch Christopher Kimbakidila scheint unter dem neuen Coach neue Motivation zu entwickeln.

Sollte also der in der Schwanenstadt gezeigte Schwung keine Eintagsfliege gewesen sein, braucht sich niemand Sorgen um den TuS Xanten zu machen. Zudem beträgt der Rückstand auf Platz vier lediglich neun Punkte – was belegt, wie eng die Leistungsdichte in der Gruppe 4 ist. Wenn der TuS von neuem Verletzungspech verschont bleibt und Dietrich weiterhin ein gutes Gespür für die Mannschaft beweist, dürfte der TuS sich schon vor Ostern im ersten Drittel der Bezirksliga wiederfinden.

INFO: Xanten testet gegen zwei A-Liga-Tabellenführer

Testspiele Am Donnerstag, 20 Uhr, trifft der TuS Xanten auswärts auf den Moerser A-Liga-Spitzenreiter SV Budberg II. Nur 24 Stunden später geht’s zu Siegfried Materborn. Der Gegner führte die Kreisliga A Kleve-Geldern an. Die Freitag-Partie wird ebenfalls um 20 Uhr angepfiffen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: