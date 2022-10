NAch dem turbulenten 5:5 will der TUS Xanten das Schlusslicht nicht auf die leichte Schulter nehmen. – Foto: Dirk Münz

Xantens Coach Johannes Bothen warnt vor dem Tabellenletzten Bezirksliga: Der VfB Homberg II ist für Johannes Bothen bisher unter Wert geschlagen.

Dank der spektakulären Aufholjagd am vergangenen Wochenende gegen den SV Budberg, bei dem der TuS Xanten aus einem 0:4-Rückstand noch ein 5:5 machte, ist die Mannschaft von Trainer Johannes Bothen in der Bezirksliga weiter ungeschlagen. Die schwache erste Halbzeit im Derby war am Fürstenberg auch unter der Woche noch Thema. „Wir müssen uns defensiv steigern und dürfen nicht so passiv sein. Sonst bekommen wir auch in Homberg Schwierigkeiten“, sagt Johannes Bothen vor dem Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr beim noch sieglosen Aufsteiger und Tabellenletzten VfB Homberg II.

„Sie haben sich unter Wert verkauft und waren oft nah dran am ersten Saisonsieg. So klar, wie die Tabelle es vermuten lässt, wird es nicht“, so der Trainer, der am Wochenende auf Lukas Maas und Mats Wardemann verzichten muss. Bei Lukas Vengels wird spontan über einen Einsatz entschieden. Thomas van de Loo ist aus dem Urlaub zurückgekehrt und könnte direkt wieder eine Option für die Startelf sein.