Xantener Nullnummer zum Saisonauftakt Bezirksliga: Die Elf von Marcel Zalewski bleibt in Pfalzdorf trotz Großchancen ohne Torerfolg.

Xanten (FKT) Viel Aufwand, wenig Ertrag: Der TuS Xanten kam am ersten Bezirksliga-Spieltag bei Alemannia Pfalzdorf nicht über ein torloses Remis hinaus. Vor allem nach der Pause waren die Domstädter dem Sieg näher, ließen aber zu viele Großchancen aus.

Xanten dominiert erst in Durchgang zwei In der ersten Hälfte hatte die Elf von Trainer Marcel Zalewski zwar mehr Ballbesitz, leistete sich aber zu viele einfache Ballverluste im Spielaufbau. Dennoch ergaben sich drei gute Möglichkeiten. Die größte vergab David Epp frei vor dem Tor. Pfalzdorf hatte lediglich einen gefährlichen Freistoß, den der rechtzeitig spielberechtigte, US-amerikanische Neuzugang zwischen den Pfosten, Owen James Finnerty, noch an die Latte lenkte.

Gestern, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf TuS Xanten TuS Xanten 0 0 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur noch Xanten. Pfalzdorf kam in 45 Minuten zu keiner Torchance mehr. Doch die Offensivbemühungen der Gastgeber blieben unbelohnt. Marvin Braun scheiterte aus 16 Metern, Gerrit Jenowsky köpfte nach einer Hereingabe aus fünf Metern an den Querbalken, und Luan Schreiber brachte nach einer Ecke den Ball aus kurzer Distanz nicht im Netz unter. „Positiv ist, dass wir zu null gespielt und nur einen Abschluss zugelassen haben“, bilanzierte Zalewski, der die erwartete Startelf ins Rennen schickte. „Wenn einer unserer Abschlüsse reingeht, platzt der Knoten.“