Xanten verliert 1:3 – Lukas Maas sieht Rote Karte

Unmittelbar vor dem 0:2 hielt Keeper Owen Finnerty zunächst stark, ein Freistoß-Aufsetzer trudelte dann als Eigentor unglücklich ins Netz (55.) – ein Torwartfehler. Xanten lief hinterher, spielte zu kompliziert und fand keine Mittel gegen tiefstehende Gäste statt die breite des Platzes über die Außen zu nutzen. Ein Ballverlust im Aufbau leitete den Elfmeter zum 0:3 ein (67.). Erst kurz vor Schluss betrieb Marvin Braun, ebenfalls per Strafstoß, Ergebniskosmetik (78.). Der gerade erst eingewechselte Lukas Maas flog nach einem harten Foul noch mit glatt Rot vom Feld (84.). Zu viele Spieler hätten eigene Ideen verfolgt, das System nicht umgesetzt. Konsequenzen dürften laut Coach Marcel Zalewski folgen: „Es war ein katastrophales Spiel und schon der vierte Elfer gegen uns. Wir haben uns gegen einen früh platten Gegner sehr schlecht präsentiert. Vier Punkte aus vier Spielen sind zu wenig. Aus dem Spiel heraus hat nicht viel funktioniert.“