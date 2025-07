Für Xanten kommt es zum Wiedersehen mit Pfalzdorf. – Foto: Pascal Derks

Xanten startet auswärts, Veen empfängt einen Aufsteiger Der Bezirksliga-Spielplan ist raus. Für den TuS gibt’s mit zwei Gegnern ein schnelles Wiedersehen. Die Borussia trifft in den ersten vier Partien auf zwei Aufsteiger. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Bezirksliga 5

Für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten gibt’s in der neuen Saison ein schnelles Wiedersehen mit Alemannia Pfalzdorf und den SF Broekhuysen. Gegen diese beiden Mannschaften hatte das Team von Marcel Zalewski in der Endphase der vergangenen Saison gespielt. In die Meisterschaft 2025/26 der Gruppe 4 startet der TuS am 17. August in Pfalzdorf. Derweil beginnt Borussia Veen mit einer Heimpartie gegen einen Aufsteiger. Am Freitagmittag veröffentlichte der Fußballverband Niederrhein die sechs Bezirksliga-Spielpläne.

Xantener Wiedersehen mit Pfalzdorf Den ersten Auftritt im Fürstenberg-Stadion haben die Xantener am 24. August gegen Broekhuysen. Weiter geht’s am Sonntag darauf bei Westfalia Anholt. Zalewski musste schmunzeln, als er vom Auftaktgegner erfuhr. Unterlag der TuS den Pfalzdorfern doch am letzten Spieltag zu Hause mit 1:2. Durch die drei Punkte am 1. Juni erreichte der Gegner die Relegationsrunde und blieb schließlich in der Bezirksliga. Am 5. Oktober hat Zalewski ein Heimspiel, obwohl der TuS auswärts antritt. Gegner ist dann der TSV Weeze. Der Coach wohnt fünf Fahrradminuten vor der Platzanlage des Aufsteigers entfernt.

Die Weezer starten am 17. August in Veen in die neue Spielzeit. An dem Sonntag möchte der Borussia-Vorstand im Rahmen einer Feier ganz offiziell den Fußballern des Vereins den neuen Kunstrasen übergeben. Für die Veener setzt sich die Saison am 24. August beim Kevelaerer SV fort. Es folgt am 29. August ein Freitag-Heimspiel gegen den VfL Rhede. Am 7. September geht’s gegen einen weiteren Aufsteiger. Dann empfängt der Hamminkelner SV die Krähen. Trainer Alexander Wisniewski spricht von einem „interessanten, aber nicht einfachen Auftaktprogramm“. Kevelaer und Rhede zählt er zu den Teams, „die wohl oben mitspielen werden“. Zum Moerser Kreis-Derby zwischen dem TuS Xanten und Borussia Veen kommt’s erst kurz von der Winterpause. Am 7. Dezember stehen sich die beiden Teams auf der Anlage am Halfmannsweg gegenüber.