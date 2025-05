Xanten kann Repelen weiter in den Abstiegssumpf ziehen

Vor dem Heimspiel am Sonntag in der Bezirksliga zwischen dem TuS Xanten und VfL Repelen lohnt aus Sicht der Hausherren ein Blick auf die Rückrunden-Tabelle. Dort liegt das abstiegsbedrohte Team von Marcel Zalewski mit 23 Punkten auf Rang fünf, während die Moerser mit elf Zählern 15. sind. Vier Spieltage vor Saisonende kann auch der VfL noch auf den Relegationsrang abrutschen, sodass die Partie am Fürstenberg für beide Teams immens wichtig ist.