Xanten im Finale – Kreispokal-Wahnsinn im Fürstenberg-Stadion

Der TuS Xanten hat im Halbfinale des Moerser Kreispokals den SV Scherpenberg düpiert. – Foto: Sven Hanisch

Mit einem 5:4 (1:2, 4:4)-Erfolg nach Verlängerung über das Landesliga-Spitzenteam vom SV Scherpenberg hat Bezirksligist TuS Xanten das Halbfinale im Moerser Kreispokal vor gut 200 Zuschauern für sich entschieden – und das hochverdient. Denn während der Gast mit Oberliga-Ambitionen nahezu komplett enttäuschte, glänzte die Heimelf vor allem mit einer geschlossenen kämpferischen Teamleistung.

Spielerisch waren die Hausherren dem Landesliga-Dritten mindestens ebenbürtig, was das Verhältnis an Großchancen betraf, weit überlegen. Allein der enorm fleißige Christopher Kimbakidila hätte bereits vor der Pause mehr als ein Tor erzielen können. „Ich hatte echt das Pech am Schuh“, meinet der Stürmer. Und immerhin steuerte er den wichtigen Treffer zum 3:3 (79.) bei. „Das war eigentlich der schwierigste“, konnte er hinterher darüber lachen. Denn mehrfach war Kimbakidila zuvor alleine vor dem Gästekeeper aufgetaucht, doch Miguel Nefian parierte per Fuß, mit der Hand oder der Heber strich knapp am Tor vorbei.

Dabei hatte der TuS nicht einmal seine üblichen Schwächen abgelegt: Viel zu viele Chancen wurden auch im Pokal-Halbfinale für einen Treffer benötigt. und auch individuelle Fehler, die Gegentreffer begünstigen, gab es wieder zu bemängeln. „Aber wir waren heute voller Selbstbewusstsein, haben Rückschläge gut verpackt“, analysierte Kapitän Gerrit Jenowsky, der sich mit einem Tor und letztlich dem Sieg selbst ein schönes Geschenk zum 26. Geburtstag machte.

Wie es besser geht, zeigte Geburtstagskind Jenowsky, der nach erfolgreichem Gegenpressing ins kurze Eck zur Führung traf (20.). Der Ausgleich fiel eher unglücklich, als Jan Kallen nach einer Ecke den Ball verpasste, Vedad Music goldrichtig zur Stelle war und zum 1:1 egalisierte (26.). Auch der zweite Gegentreffer fiel auf Einladung des TuS: Marvin Braun suchte nach einer spielerischen Lösung, um nach vorne zu kommen und lud so die Gäste zum Konter, den Luca Grillemeier zur Pausenführung für die Gäste vollendete (29.).

Faire Geste der Scherpenberger

Erwähnenswert vor der Pause ist neben einer starken Parade von Kallen, der einen Abschluss nach Konter von Grillemeier um den langen Pfosten drehte, noch eine besonders faire Szene der Gäste. Jonas Vengels lag etwas schwerer getroffen im Mittelfeld und Scherpenbergs Trainer Sven Schützek schickte sofort seinen Betreuer zur zusätzlichen Versorgung des Verletzten auf den Platz.

Nach der Pause das gleiche Bild: Xanten wollte das Spiel drehen, Scherpenberg hingegen wirkte harmlos, halbherzig und lustlos. Doch belohnte sich der TuS weiterhin nicht, ließ beste Chancen liegen. Dafür traf der Gast mit einem etwas glücklichen Abschluss von Grillemeier, dessen Schuss sich genau zwischen Querbalken und dem ein paar Schritte vor dem Tor stehenden Kallen senkte (59.). „Da darf dann der Kopf nicht runtergehen“, sagte im Anschluss TuS-Trainer Mirco Dietrich. Ging er auch nicht, vielmehr schienen einige TuS-Kicker nun über sich hinauszuwachsen.

Die Mannschaft lief hervorragend an, drängte den klassenhöheren Gast immer tiefer in die eigene Hälfte, dominierte die Masse der Zweikämpfe. Und als nach einer feinen Einzelaktion im Strafraum der Gäste Velibor Geroschus gefoult wurde, knallte Braun den Strafstoß zum 2:3 (69.) ins Tor. Als zehn Minuten später Kimbakidila endlich auch traf, war die Partie wieder offen, das Drama aber noch längst nicht beendet.

Während der TuS auf den Siegtreffer drückte und durch Kimbakedila und Norwin Meyer zwei Riesenchancen nicht verwerten konnte, staubte Baha Arslanboga einen Abpraller zur vermeintlichen Entscheidung ab (87.). Doch in der Nachspielzeit agierte der Gast wohl im Gefühl des Sieges zu fahrlässig, klärte nicht sauber. So kam der TuS zu einer letzten Chance. Zeon Kern war nach einem Freistoß zur Stelle und köpfte zum Ausgleich.

„Das war alles viel zu wenig. Ihr geht jetzt drauf und zeigt, wer hier der Landesligist ist“, sagte Schützek zu seiner Elf vor der Verlängerung, die diese Aufforderung allerdings nicht umsetzen konnte. Stattdessen war es schon Slapstick-reif, wie sich die beiden Scherpenberger Verteidiger bei einem langen Schlag Richtung des eingewechselten Davip Epp verhielten. Uneinig köpfte einer den Ball senkrecht hoch, dann ging keiner der beiden auf den Ball. Den stibitzte sich Epp, setzte sich ein, zwei Meter ab und zirkelte aus rund 18 Metern den Ball in den langen Winkel zum Siegtreffer (102.).

Selbst danach war das Aufbäumen der Gäste kaum zu merken, der TuS verteidigte gut. „Vielleicht habe ich ja auch falsch oder zu früh gewechselt“, meinte Schützek.

„Spielerische Mannschaften liegen uns“, sagte Jesse Sticklat, der gewohnt zweikampfstark im Mittelfeld viele Bälle für den TuS eroberte. „Ein sehr ordentliches Spiel von uns“, lobte Dietrich. Ich hoffe, dass uns der Erfolg auch Schub für den Abstiegskampf in der Liga verleiht.“

Das Pokalfinale steigt am 14. Mai gegen den A-Ligisten Büdericher SV auf der Anlage des 1. FC Lintfort. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.