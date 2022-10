Xanten: Einsatz für den Mädchenfußball Thomas Koenen vom SSV Lütingen fordert die Vereine in Xanten zur Mitarbeit auf.

Thomas Koenen vom SSV Lüttingen hat sich vorgenommen, den Mädchenfußball in Xanten „wieder in Schwung zu bringen“. Es sei wünschenswert, wenn sich alle Vereine im Stadtgebiet zusammensetzen würden, um ein gemeinsames Projekt zu forcieren. Koenen ist auch im Jugendausschuss des Fußball-Kreis Moers tätig. Einer seiner Schwerpunkte dort: der Mädchenfußball.

Schon vor einigen Wochen fand im Fürstenberg-Stadion ein „Tag des Mädchenfußballs“ mit zehn Spielerinnen statt. „In diesem Rahmen wurde beschlossen, dass zukünftig eine engere Verbindung zu den Grundschulen und Kindergärten hergestellt werden muss, um den Mädchenfußball in Xanten voranzutreiben“, sagt Koenen, der bis vor kurzem die Lütttinger Bezirksliga-Frauen mit trainierte. „Wichtig ist, dass alle Vereine an einen Tisch kommen. Es gibt viele weibliche Talente, die aber in Jungen-Teams mitspielen, weil es für sie eben keine eigenen Mannschaften gibt“, weiß Koenen, der im Fürstenberg-Stadion einmal im Monat einen „Tag des Mädchenfußballs“ für die Jahrgänge 2011 und jünger anbieten möchte.