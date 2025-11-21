Xanten: CDU macht Vorschlag zu Fürstenbergstadion

Die CDU-Fraktion in Xanten eröffnet die Debatte über die Verwendung der 9,7 Millionen Euro, die Xanten in den nächsten Jahren aus dem sogenannten Nordrhein-Westfalen-Plan der Landesregierung bekommen soll. In einem Antrag an die Stadtverwaltung schlägt sie vor, dass mit dem Geld die Erneuerung des Fürstenbergstadions angegangen wird. Das wäre „ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung von Sport, Schule, Ehrenamt und Jugendarbeit in unserer Stadt“, schreibt die CDU-Fraktion in ihrem Antrag, der unserer Redaktion vorliegt. Der Stadtrat könnte sich in seiner nächsten Sitzung am 18. Dezember damit befassen.

Im Oktober hatte die NRW-Landesregierung einen „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur“ angekündigt, um in den nächsten zwölf Jahren Investitionen von insgesamt 31,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur zu ermöglichen. Davon sollen 21,3 Milliarden Euro an die Kommunen in NRW gehen, wovon das Land zehn Milliarden Euro über Pauschalen überweisen will. Ein Teil der 31,2 Milliarden Euro stammt aus dem Sondervermögen des Bundes.

Die Stadt Xanten soll aus dem Nordrhein-Westfalen-Plan rund 9,7 Millionen Euro als Pauschale bekommen, wie die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (CDU) im Oktober berichtete. „Damit eröffnet sich für unsere Stadt die Möglichkeit, längst bekannte Investitionsbedarfe anzugehen und wichtige Projekte für Kinder, Jugendliche, Vereine und Schulen zu realisieren“, schreibt die Xantener CDU-Fraktion in ihrem Antrag.

Die Sportanlage auf dem Fürstenberg sei ein zentraler Ort für den Schul- und Vereinssport, erklärt sie weiter. Die Anlage entspreche aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es bestehe ein dringender Erneuerungsbedarf. Bisher sei die Umsetzung daran gescheitert, dass Investitionen nur mit Fördermitteln möglich gewesen seien. Die Aussicht auf die pauschalen Landesmittel eröffne die Chance, „die Sportanlage auf dem Fürstenberg in die strategische Investitionsplanung der Stadt aufzunehmen und mit einer tragfähigen Finanzierung zu hinterlegen“.

Dabei könnten die Vereine, insbesondere der TuS Xanten einbezogen werden, auch könnten Vereinsmittel, Spenden und gegebenenfalls Darlehen genutzt werden, genauso wie bei Projekten in den Ortsteilen, schriebt die CDU-Fraktion weiter. Entscheidend sei aus ihrer Sicht, dass die Stadt eine klare Prioritätensetzung vornehme und den Rahmen für eine zügige Entwicklung der Anlage schaffe.

Umfang soll geprüft werden

Der Stadtrat solle die Verwaltung deshalb unter anderem damit beauftragen, dass sie über die zu erwartenden Landesmittel und deren mögliche Verwendung informiere, dass sie prüfe, in welchem Umfang die Modernisierung der Sportanlage Fürstenberg darüber mitfinanziert werden könne und ob eine Umsetzung der Sanierung in aufeinanderfolgenden Bauabschnitten sinnvoll sein könne, schlägt die CDU-Fraktion vor.