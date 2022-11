Xanten bejubelt 2:1-Arbeitssieg Bezirksliga, Gruppe 4: Der TuS verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Goch.

Philip van Huet verwertete einen zweiten Ball nach einer Ecke zum schnellen Ausgleich (12.). Mitten in der Drangphase drehte Thomas van de Loo die Partie zugunsten der Domstädter. Der aufgerückte Innenverteidiger traf aus 25 Metern sehenswert rechts oben in den Knick. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel vor sich hin. „Der letzte Pass zum 3:1 hat gefehlt. Die letzten 20 Minuten haben wir nur noch verteidigt und hätten uns über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. So war‘s ein Arbeitssieg ohne große Highlights“, fasste Trainer Johannes Bothen die Begegnung aus Sicht der Hausherren zusammen.