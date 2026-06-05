X-Faktor Thüringenliga: Die halbe Liga zittert!

Thüringenliga als Zünglein an der Waage

Der Grund liegt eine Liga höher. Die Abstiegsfrage in der Landesklasse 1 hängt unmittelbar mit den Entwicklungen in der Thüringenliga zusammen. Dort befinden sich aktuell mehrere Vereine aus dem Einzugsgebiet der Staffel in akuter Abstiegsgefahr. Je nachdem, wie viele Mannschaften den Gang in die Landesklasse antreten müssen, könnte sich die Zahl der Absteiger in der Landesklasse 1 deutlich erhöhen.

Von zwei bis fünf Absteiger ist alles möglich

Während die Plätze 15 und 16 nicht mehr zu retten sind, richtet sich der Blick nun auf die Thüringenliga. Aktuell könnten bei vier Absteigern in der Thüringenliga mit dem FC Saalfeld, dem TSV Gera-Westvororte und Wismut Gera gleich drei Vereine in die Landesklasse 1 zurückkehren. Sollte dieses Szenario eintreten, würde sich die Anzahl der Absteiger in der Landesklasse 1 entsprechend erhöhen. Statt der beiden regulären Absteiger würden dann am Ende fünf Mannschaften den Gang in die Kreisoberliga antreten müssen. Damit rücken plötzlich auch die Plätze 14, 13 und 12 wieder in den Fokus. Reduzieren würde sich die Anzahl falls es doch keinen Aufsteiger aus der Landesklasse 2 und 3 geben wird. Wirklich Klarheit wird es wohl erst nach Abpfiff des letzten Spieltages geben!