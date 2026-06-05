 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

X-Faktor Thüringenliga: Die halbe Liga zittert!

Der Abstiegskampf in den Landesklassen hängt eng mit der unsicheren Situation in der Thüringenliga zusammen. Wir bringen Licht ins Dunkle und beleuchten den Abstiegskampf der Landesklasse 1.

von Fabian Göb · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Kann der FC Thüringen Jena auch am Ende der Saison den Klassenerhalt bejubeln?
Kann der FC Thüringen Jena auch am Ende der Saison den Klassenerhalt bejubeln? – Foto: Sandy Försterling

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Landesklasse 1
SC 03 Weimar
SCHOTT Jena II
Chemie Kahla
GW Stadtroda

Zwei Spieltage vor Saisonende herrscht in der Landesklasse Staffel 1 noch längst keine Klarheit im Tabellenkeller. Zwar stehen mit GW Stadtroda und Neustadt/Orla II die beiden sportlichen Absteiger fest, doch für zahlreiche weitere Vereine beginnt das große Zittern erst jetzt.

Thüringenliga als Zünglein an der Waage

Der Grund liegt eine Liga höher. Die Abstiegsfrage in der Landesklasse 1 hängt unmittelbar mit den Entwicklungen in der Thüringenliga zusammen. Dort befinden sich aktuell mehrere Vereine aus dem Einzugsgebiet der Staffel in akuter Abstiegsgefahr. Je nachdem, wie viele Mannschaften den Gang in die Landesklasse antreten müssen, könnte sich die Zahl der Absteiger in der Landesklasse 1 deutlich erhöhen.

Von zwei bis fünf Absteiger ist alles möglich

Während die Plätze 15 und 16 nicht mehr zu retten sind, richtet sich der Blick nun auf die Thüringenliga. Aktuell könnten bei vier Absteigern in der Thüringenliga mit dem FC Saalfeld, dem TSV Gera-Westvororte und Wismut Gera gleich drei Vereine in die Landesklasse 1 zurückkehren. Sollte dieses Szenario eintreten, würde sich die Anzahl der Absteiger in der Landesklasse 1 entsprechend erhöhen. Statt der beiden regulären Absteiger würden dann am Ende fünf Mannschaften den Gang in die Kreisoberliga antreten müssen. Damit rücken plötzlich auch die Plätze 14, 13 und 12 wieder in den Fokus. Reduzieren würde sich die Anzahl falls es doch keinen Aufsteiger aus der Landesklasse 2 und 3 geben wird. Wirklich Klarheit wird es wohl erst nach Abpfiff des letzten Spieltages geben!

Fünf Teams trennen nur zwei Punkte

Die aktuelle Tabelle zeigt, wie eng die Situation tatsächlich ist. Zwischen dem siebten Platz des SV Eintracht Eisenberg und dem 14. Rang des FC Thüringen Jena liegen gerade einmal drei Punkte. Ehrenhain, SCHOTT Jena II und Lobenstein stehen bei 35 Punkten, Rudolstadt II folgt mit 34 Zählern. Direkt dahinter lauert der FC Thüringen Jena mit 33 Punkten. Was vor wenigen Wochen noch wie ein komfortables Polster wirkte, kann sich durch zusätzliche Absteiger schnell in eine gefährliche Ausgangslage verwandeln. Keiner der beteiligten Vereine kann sich derzeit sicher fühlen und muss alles daran setzen, an den letzten beiden Spieltagen zu punkten und sich auf den sicheren 11. Platz zu retten.

Jeder Punkt kann entscheidend werden

Die kommenden beiden Spieltage versprechen daher Hochspannung. Während einige Mannschaften mit einem Sieg den Klassenerhalt nahezu perfekt machen könnten, droht anderen bei einer Niederlage der Absturz in die erweiterten Abstiegsränge. Besonders brisant: Viele Vereine müssen nicht nur auf ihre eigenen Ergebnisse schauen. Auch die Resultate aus der Thüringenliga werden mit Spannung verfolgt, denn sie könnten die endgültige Abstiegsgrenze maßgeblich beeinflussen. Damit entwickelt sich der Saisonendspurt zu einem Rechenspiel, dessen Ausgang noch völlig offen ist.

In sechs Partien des 29. Spieltages richtet sich der Fokus Richtung Abstiegskampf...

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00