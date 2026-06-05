X-Faktor Thüringenliga: Die halbe Liga zittert!

Zwei Spieltage vor Saisonende herrscht in der Landesklasse Staffel 1 noch längst keine Klarheit im Tabellenkeller. Zwar stehen mit GW Stadtroda und Neustadt/Orla II die beiden sportlichen Absteiger fest, doch für zahlreiche weitere Vereine beginnt das große Zittern erst jetzt.
Der Grund liegt eine Liga höher. Die Abstiegsfrage in der Landesklasse 1 hängt unmittelbar mit den Entwicklungen in der Thüringenliga zusammen. Dort befinden sich aktuell mehrere Vereine aus dem Einzugsgebiet der Staffel in akuter Abstiegsgefahr. Je nachdem, wie viele Mannschaften den Gang in die Landesklasse antreten müssen, könnte sich die Zahl der Absteiger in der Landesklasse 1 deutlich erhöhen.
Während die Plätze 15 und 16 nicht mehr zu retten sind, richtet sich der Blick nun auf die Thüringenliga. Aktuell könnten bei vier Absteigern in der Thüringenliga mit dem FC Saalfeld, dem TSV Gera-Westvororte und Wismut Gera gleich drei Vereine in die Landesklasse 1 zurückkehren. Sollte dieses Szenario eintreten, würde sich die Anzahl der Absteiger in der Landesklasse 1 entsprechend erhöhen. Statt der beiden regulären Absteiger würden dann am Ende fünf Mannschaften den Gang in die Kreisoberliga antreten müssen. Damit rücken plötzlich auch die Plätze 14, 13 und 12 wieder in den Fokus. Reduzieren würde sich die Anzahl falls es doch keinen Aufsteiger aus der Landesklasse 2 und 3 geben wird. Wirklich Klarheit wird es wohl erst nach Abpfiff des letzten Spieltages geben!
Die aktuelle Tabelle zeigt, wie eng die Situation tatsächlich ist. Zwischen dem siebten Platz des SV Eintracht Eisenberg und dem 14. Rang des FC Thüringen Jena liegen gerade einmal drei Punkte. Ehrenhain, SCHOTT Jena II und Lobenstein stehen bei 35 Punkten, Rudolstadt II folgt mit 34 Zählern. Direkt dahinter lauert der FC Thüringen Jena mit 33 Punkten. Was vor wenigen Wochen noch wie ein komfortables Polster wirkte, kann sich durch zusätzliche Absteiger schnell in eine gefährliche Ausgangslage verwandeln. Keiner der beteiligten Vereine kann sich derzeit sicher fühlen und muss alles daran setzen, an den letzten beiden Spieltagen zu punkten und sich auf den sicheren 11. Platz zu retten.
Die kommenden beiden Spieltage versprechen daher Hochspannung. Während einige Mannschaften mit einem Sieg den Klassenerhalt nahezu perfekt machen könnten, droht anderen bei einer Niederlage der Absturz in die erweiterten Abstiegsränge. Besonders brisant: Viele Vereine müssen nicht nur auf ihre eigenen Ergebnisse schauen. Auch die Resultate aus der Thüringenliga werden mit Spannung verfolgt, denn sie könnten die endgültige Abstiegsgrenze maßgeblich beeinflussen. Damit entwickelt sich der Saisonendspurt zu einem Rechenspiel, dessen Ausgang noch völlig offen ist.