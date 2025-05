Wycliff Yeboah schießt 1. CfR Pforzheim auf den vierten Rang

Im Kampf um den Klassenerhalt gab es für den FV Ravensburg einen späten Dämpfer. Nach dem Führungstreffer in der 26. Minute durch Felix Schäch sah es lange Zeit nach einem umkämpften Auswärtssieg aus. Doch der FC Nöttingen glich in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Felix Waldraff aus. ---

Vor 220 Zuschauern in Oberachern sah zunächst alles nach einem Heimsieg aus. Marin Stefotic brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. Doch Essingen zeigte in der Schlussphase große Moral. Dean Melo glich in der 82. Minute aus, bevor Lukas Rösch in der 89. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. ---

Die TSG Backnang legte in Gmünd einen Blitzstart hin. Gentian Lekaj traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Zwar konnte Alexander Aschauer in der 17. Minute ausgleichen, doch nur elf Minuten später erzielte Sebastian Gleißner den entscheidenden Treffer für die Gäste. ---