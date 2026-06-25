WWK Volleys München mit leerem Kader: Erst nach der WM kommen Spieler

Eric Paduretu (r. neben seinem Vater Mihai) wird künftig nicht mehr als Profi aktiv sein. Gut möglich allerdings, dass man ihn irgendwann als Trainer wiedersieht. – Foto: brouczek

Während andere Bundesligisten ihre Kader für 2026/27 längst gefüllt haben, herrscht bei den WWK Volleys München gähnende Leere. Geschäftsführer Mihai Paduretu erklärt, warum die Neustrukturierung nach der Fusion mit Herrsching Vorrang hat.

Knapp vier Monate sind es noch bis zum Start in die Saison 2026/27, doch die meisten Volleyball-Bundesligisten sind in der Personalplanung schon weit fortgeschritten. Vizemeister SVG Lüneburg vermeldete bereits am 9. Juni, dass mit US-Außenangreifer Patrick Rogers die letzte noch offene Position im Kader nun besetzt sei. Auch andere Aufgebote scheinen bei Ansicht der offiziellen VBL-Wechselbörse nahezu komplett, viele sind zumindest zur Hälfte gefüllt. Zwei Ausnahmen jedoch gibt es, bei denen unter den Rubriken „Zugänge“, „Abgänge“ und „Weiterhin im Kader“ gähnende Leere herrscht. Eine davon ist, neben dem SV Warnemünde, das Team der WWK Volleys München . Nur unter „Trainer“ ist ein Name zu finden, der des neuverpflichteten Polen Tomasz Wasilkowski (wir berichteten).

Erst nach der Fußball-Weltmeisterschaft werde es Neuigkeiten zum Spielerkader geben, erklärt Mihai Paduretu. Der Geschäftsführer des TSV Unterhaching und bisherige Sportdirektor des zuletzt unter TSV Haching München firmierenden Volleyball-Teams kann sich über Beschäftigungsmangel derzeit sicherlich nicht beklagen. Schließlich gehen die Hachinger, wie mehrfach berichtet, künftig in einer fusionierten Truppe mit den WWK Volleys Herrsching eben als WWK Volleys München an den Start. Da ist auch neben der Kaderplanung viel Arbeit nötig. Die Neustrukturierung muss organisiert und auch kommuniziert werden. So wurden kurz vor Pfingsten die Abteilungsmitglieder sowie die ehrenamtlichen Helfer über Gründe und weitere Details zur Kooperation informiert. Kira Langwieser, Tochter des TSV-Vizepräsidenten Robert Langwieser, hatte hierzu eine Präsentation erstellt, Eric Paduretu, der seine Laufbahn als Bundesliga-Zuspieler beendet und im Marketing-Bereich für die Volleyballer arbeitet, hatte diese vorgestellt. Zu aufkommenden Fragen oder auch eventuellen Bedenken nahm Vize Langwieser Stellung.

Es gilt eben, hundertprozentige Akzeptanz für das Haching-Herrsching-Projekt herzustellen. „Ab sofort gibt es hinsichtlich des Erstligateams kein Wir und Ihr mehr, sondern nur noch eine gemeinsame Identität“, heißt es auf der Homepage der TSV-Volleyballer.

Und auch die Zweite Mannschaft soll auf lange Sicht wohl als Kooperationsteam funktionieren. Diese wird ab nächster Saison als WWK Volleys München II in der 3. Liga aufschlagen, mit

Zweite Mannschaft spielt in der 3. Liga

Herrschings bisherigem Co-Trainer Daniel Vogt als Coach, den wiederum Max Hauser, als früherer Trainer und späterer Geschäftsführer der Volleyball-Macher vom Ammersee, unterstützt. „Die Zweite Mannschaft wird am Anfang eher von Herrsching geprägt sein“, räumt Mihai Paduretu ein. Doch sollen auch immer mehr Hachinger Talente dort ihre Chance bekommen. In der anstehenden Saison wird zumindest schon mal Felix Fraunhoffer aus der starken U20 dabei sein. „Und wir haben auch noch Leute bei VCO München, die nach dem Abitur dann in die 1. oder 3. Liga wechseln werden“, so Paduretu.

Klar ist jetzt schon, dass die WWK Volleys II nicht in Richtung 2. Liga schielen. „Das ist ein Riesenaufwand, auch finanziell. Die 3. Liga ist genau die richtige für unsere Talente“, sagt Mihai Paduretu, der zuversichtlich ist, dass in Unterhaching die fähigen Nachwuchskräfte nicht ausgehen: „Wir werden auch in Zukunft gute Jugendmannschaften haben. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, eine Mannschaft zur Deutschen Meisterschaft zu bringen.“

Weiterhin in der Landesliga und unter unverändertem Namen spielt der TSV Unterhaching II. Das Team hatte den Aufstieg zuletzt in der Relegation verpasst, dies soll laut Paduretu nachgeholt werden: „Das Ziel ist die Bayernliga.“ Interessant: Mircea Dudas, bis Februar noch Hachings Bundesliga-Chefcoach, übernimmt die Mannschaft von Dejan Stankovic, der dem TSV wiederum im Jugendbereich erhalten bleibt. Insgesamt findet Mihai Paduretu: „Wir haben da jetzt eine gute Struktur.“ Die Fans sind ihrerseits schon höchst gespannt, wie diese Struktur auf oberster Ebene – sprich: im Bundesliga-Kader – mit Leben gefüllt wird.