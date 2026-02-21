Wut und Enttäuschung: Balingen unterliegt nach Platzverweis in Homburg

Es war die Sehnsucht nach dem ersten Erfolgserlebnis des Jahres, die den Regionalligisten TSG Balingen in das schwere Auswärtsspiel beim FC 08 Homburg trieb. In der Regionalliga Südwest zählt jeder Punkt, und die Mannschaft unter Trainer Murat Isik war gewillt, den Kampf anzunehmen. Co-Trainer Daniel Güney fasste den vielversprechenden Start der Partie zusammen: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, waren ebenbürtig, haben uns gute Möglichkeiten erspielt, auch eventuell in Führung zu gehen.“ Die Balinger zeigten in der ersten halben Stunde, dass sie sich keineswegs verstecken mussten. Die Spielanlage war mutig, die Zweikämpfe wurden mit der nötigen Schärfe geführt, und der Führungstreffer schien für die Gäste zeitweise in greifbarer Nähe.

Die folgenschwere Entscheidung der Unparteiischen

Doch die Hoffnungen auf einen Überraschungscoup erhielten in der 32. Spielminute einen jähen Dämpfer, der die gesamte Statik des Spiels veränderte. Nach einem Zweikampf sah Jonas Fritschi von der TSG Balingen die Rote Karte. Eine Entscheidung, die auf Balinger Seite für fassungsloses Entsetzen und tiefe Frustration sorgte. Daniel Güney fand nach dem Spiel deutliche Worte für diesen Moment: „Doch dann hat uns in dem Fall heute die Schiedsrichterin einen Strich durch die Rechnung gemacht mit einer völlig unberechtigten Roten Karte, die sie aus irgendwelchen Gründen als Notbremse ausgelegt hat.“ Dieser Platzverweis wirkte wie ein Schock für die Elf vom Zollernalbkreis, die fortan gezwungen war, über eine Stunde lang in Unterzahl gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga zu bestehen.

Der Zusammenbruch vor der Halbzeitpause

In Unterzahl schwand die Ordnung im Balinger Spiel zusehends, während die Homburger die sich bietenden Räume eiskalt auszunutzen wussten. Nur fünf Minuten nach dem Platzverweis war es Kaan Inanoglu, der in der 37. Minute das 1:0 für den FC 08 Homburg markierte. Die TSG versuchte, sich zu stabilisieren, doch der Druck der Gastgeber wurde groß. In der 41. Minute schlug Kaan Inanoglu erneut zu und erhöhte auf 2:0. Ein Doppelschlag, der die Moral der Gäste schwer beschädigte. „Das nimmt dann Einfluss auf das Spiel, und dementsprechend spielt man dann gegen eine qualitativ hochwertige Mannschaft in Unterzahl und schafft es dementsprechend auch nicht mehr, alles wegzuverteidigen“, analysierte Daniel Güney die schwierige Phase.

Die Übermacht der Gastgeber im zweiten Durchgang

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es der TSG Balingen nicht, den Rhythmus der Homburger nachhaltig zu stören. In der 58. Minute sorgte Nicolas Jörg mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Die Erschöpfung der dezimierten Balinger Mannschaft wurde immer offensichtlicher, während die Hausherren den Ball sicher in den eigenen Reihen laufen ließen.

Den Schlusspunkt unter eine aus Balinger Sicht deprimierende Partie setzte Armend Qenaj, der in der 66. Minute zum 4:0-Endstand traf. „Und so kommt dann das Ergebnis zustande“, resümierte Daniel Güney nüchtern, wobei die Enttäuschung über den Spielverlauf in jedem seiner Worte mitschwang.

Trotziger Blick in die Zukunft

Trotz der herben Niederlage und des unglücklichen Spielverlaufs gibt man sich in Balingen kämpferisch. Die Mission Klassenerhalt ist noch lange nicht verloren, und die sportliche Leitung setzt auf den Zusammenhalt der Truppe. „Nichtsdestotrotz, wir haben noch 13 Spiele vor uns und wollen weiterhin daran glauben, die richtigen Momente zu finden“, betont Daniel Güney. Der Fokus muss nun schnellstmöglich auf die kommenden Aufgaben gerichtet werden, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Der Glaube an die eigene Stärke soll zurückkehren: „Wir wollen daran glauben, dass wir Punkte holen können, und dann machen wir das nächste Woche.“