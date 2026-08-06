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Wut im Bauch – FC Velden-Eberspoint will in Dornach den Bock umstoßen
+++ Vilstallöwen zu Gast beim Aufsteiger - FCVE II und III wollen in Altenkirchen nachlegen +++
von MP/FCVE · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser
Nach zwei Niederlagen an den ersten beiden Spieltagen soll für das Team von Andreas Kirschner am Sonntag der erste Erfolg her. Besonders in der Offensive ist mehr Effizienz gefordert. – Foto: Birgit Schmideder
Nach zwei bitteren Niederlagen zum Saisonauftakt steht der FCVE am kommenden Spieltag bereits unter Zugzwang. Beim ambitionierten Aufsteiger SG Dornach / Roßbach soll nun endlich der erste Saisonsieg gelingen. Trotz der bislang punktlosen Ausbeute sieht Trainer Andreas Kirschner aber auch positive Ansätze bei seiner Mannschaft.
„Der Auftakt ist natürlich alles andere als erwartet verlaufen – der Frust und die Enttäuschung sitzen schon tief“, blickt Kirschner auf die ersten beiden Begegnungen zurück. Gleichzeitig hebt der FCE-Coach die Moral seiner Elf hervor: „Was definitiv sehr positiv und auffallend zu beobachten war: Die Jungs haben immer weiter Gas gegeben und hörten nie auf, daran zu glauben, die Partien zu drehen. Der Wille und die Moral sind enorm stark. Dass wir uns durch krasse individuelle Fehler dann jedes Mal selbst um den Lohn bringen, änderte daran bis zuletzt nichts.“
Genau diese Fehler will der FCVE nun abstellen. „Fakt ist, dass sich das in Dornach dringend ändern muss. Wir wollen mit aller Macht den Bock umstoßen“, macht Kirschner deutlich. Gleichzeitig warnt er vor dem Aufsteiger: „Die Truppe wartet mit ordentlich Euphorie und Selbstvertrauen auf und wird uns das Leben maximal schwer machen.“
Trotz des schwierigen Starts reisen die Vilstallöwen selbstbewusst an. „Wir werden mit Wut im Bauch alles daran setzen, den ersten Dreier einzufahren, um endlich in die Erfolgsspur einzubiegen“, gibt der Trainer die Marschroute vor.
Viel Positives gibt es aktuell aus dem Lager der zweiten und dritten Mannschaft zu berichten. Die gute Trainingsbeteiligung und die Integration der Sommerverstärkungen aus dem Jugendbereich zahlen sich aus. – Foto: Thomas Martner
Personell gibt es vor der Partie Licht und Schatten. Während Kagerbauer und Rupprecht angeschlagen sind, stehen Nitzl und Hagenberger nach überstandenen Verletzungen voraussichtlich wieder voll zur Verfügung. Zudem kehren Klatte und Hoffmann nach ihrem Urlaub zurück und erweitern die personellen Möglichkeiten.
Neben der ersten Mannschaft sind am Wochenende auch die beiden anderen Teams des FC Velden-Eberspoint gefordert. Die Zweite Mannschaft trifft auf Altenkirchen II, während die Dritte Mannschaft gegen Altenkirchen III antritt. Beide Teams wollen ihre guten Leistungen bestätigen und weitere Punkte einfahren, um den positiven Saisonverlauf fortzusetzen. "Wir sind sehr gut in die Saison gestartet und wussten auch spielerisch zu überzeugen in den letzten Wochen. In Altenkirchen erwartet uns aber eine ganz andere Hausnummer.", erklärt FCVE Coach Alex Schrafstetter. "Wenn wir aber an die Leistung der Vorwoche anknüpfen können bin ich mir sicher, dass wir auch am Sonntag Punkte mitnehmen!"