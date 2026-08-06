Wut im Bauch – FC Velden-Eberspoint will in Dornach den Bock umstoßen

„Der Auftakt ist natürlich alles andere als erwartet verlaufen – der Frust und die Enttäuschung sitzen schon tief“, blickt Kirschner auf die ersten beiden Begegnungen zurück. Gleichzeitig hebt der FCE-Coach die Moral seiner Elf hervor: „Was definitiv sehr positiv und auffallend zu beobachten war: Die Jungs haben immer weiter Gas gegeben und hörten nie auf, daran zu glauben, die Partien zu drehen. Der Wille und die Moral sind enorm stark. Dass wir uns durch krasse individuelle Fehler dann jedes Mal selbst um den Lohn bringen, änderte daran bis zuletzt nichts.“ Genau diese Fehler will der FCVE nun abstellen. „Fakt ist, dass sich das in Dornach dringend ändern muss. Wir wollen mit aller Macht den Bock umstoßen“, macht Kirschner deutlich. Gleichzeitig warnt er vor dem Aufsteiger: „Die Truppe wartet mit ordentlich Euphorie und Selbstvertrauen auf und wird uns das Leben maximal schwer machen.“

Trotz des schwierigen Starts reisen die Vilstallöwen selbstbewusst an. „Wir werden mit Wut im Bauch alles daran setzen, den ersten Dreier einzufahren, um endlich in die Erfolgsspur einzubiegen“, gibt der Trainer die Marschroute vor.

Viel Positives gibt es aktuell aus dem Lager der zweiten und dritten Mannschaft zu berichten. Die gute Trainingsbeteiligung und die Integration der Sommerverstärkungen aus dem Jugendbereich zahlen sich aus. – Foto: Thomas Martner