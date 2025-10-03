Wut, Frust und Enttäuschung über zwei verschenkte Punkte beim MSV

Nicht ganz einig wurden sich MSV-Coach Dietmar Hirsch und Hansa-Übungsleiter Daniel Brinkmann in ihrer Analyse des Drittligaspiels zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Hansa Rostock. Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden, mit dem die Gäste gut leben konnten, bei den Zebras überwog die Enttäuschung über zwei verlorene Punkte. Das sagten die Trainer nach Abpfiff.

Daniel Brinkmann: "Die erste Halbzeit geht an Duisburg, sie hatten drei vier gute Chancen. Mit dem ersten Torschuss machen wir den Ausgleich. Einige Dinge haben wir nicht gut umgesetzt, haben dann in der Pause an Stellschrauben gedreht. Die zweite Halbzeit geht tendenziell eher an uns. Es war ein rassiges und temporeiches Spiel. Duisburg steht nicht zu unrecht da oben, das haben sie heute gezeigt.

Dietmar Hirsch: "Es ist schwer, gerade emotional runterzukommen, weil das Ergebnis für uns überhaupt nicht korrekt ist. In der ersten Hälfte haben wird den Gegner klar dominiert. Wir haben viel Energie auf den Platz gebracht und die Energie des Stadions mitgenommen. Dann müssen wir einfach das 2:0 machen, kriegen aber mit der ersten Chance der Gäste den Ausgleich. Nach der Pause war es etwas offener, doch auch hier warne wir besser. Wir gehen einmal nicht richtig hin und kassieren so das 2:2. So dürfen wir da nicht verteidigen. Der Zeitpunkt und die Art und Weise sind maximal unglücklich. Es war gefühlt ein Eigentor. Max hält mit einer starken Parade noch das 2:2 fest. Wir wollten am Ende den Sieg, gelungen ist das leider nicht mehr. Wir schütteln uns jetzt und dann geht es im Landespokal weiter. Am liebsten würden wir direkt morgen wieder spielen. so gehen wir enttäuscht, sauer und wütend in die Pause."

So spielten die Mannschaften

MSV Duisburg – F.C. Hansa Rostock 2:2

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (74. Mert Göckan), Alexander Hahn, Can Coskun, Jesse Tugbenyo (61. Steffen Meuer), Rasim Bulic, Conor Noß (61. Jan-Simon Symalla), Christian Viet (88. Tim Heike), Patrick Sussek, Thilo Töpken (74. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Jan Mejdr, Florian Carstens, Viktor Bergh, Franz Pfanne, Cedric Harenbrock (90. Emil Holten), Marco Schuster, Benno Dietze (90. Jonas Dirkner), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (69. Andreas Voglsammer), Maximilian Krauß (46. Tim Krohn) - Trainer: Daniel Brinkmann

Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 27207

Tore: 1:0 Patrick Sussek (32.), 1:1 Cedric Harenbrock (45.+1), 2:1 Tobias Fleckstein (71.), 2:2 Cedric Harenbrock (76.)