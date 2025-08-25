Wustweiler siegt im Duell der Aufsteiger

Während die SG Scheuern-Steinb./Dörsd. weiter von Sieg zu Sieg eilt, lassen die Verfolger erste Punkte liegen. Im Duell der beiden Aufsteiger siegt die Germania aus Wustweiler bei der SG Hirzw./Welschb/Stennw. mit 5:2.

Mit drei Niederlagen im Gepäck reiste der SV Wustweiler zur "Rechwies" nach Welschbach. Das Spiel war gerade einmal fünf Minuten alt, da stand es 1:0. Torschütze war Tim Baldes, der das Leder per Freistoß versenkte. In der Folge hatte die Germania zwar mehr Ballbesitz, doch noch fehlte die notwendiger Durchschlagskraft.

Nach der Halbzeit stellte Engin Yalcin das Spielsystem seiner Mannschaft um, doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff, war es ein Pass hinter die Abwehrkette der Germania, den erneut Tim Baldes zum 2:0 einnetzte. Engin Yalcin, der Spielertrainer des SV Wustweiler: "Nach dem 2:0 haben wir dann echte Mentalität und Kampfeswille an den Tag gelegt und schnell durch Simon Plein den Anschlusstreffer erzielt. Danach haben wir nicht locker gelassen."