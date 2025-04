Wustweiler nutzt Gunst der Stunde

Der Titelkampf in der Bezirksliga Ill/Theel geht in die entscheidende Phase. Derzeit zeichnet sich immer mehr ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen dem SV Wustweiler und der SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler ab. Zwar hat die Wemmatia aus Wemmetsweiler theoretisch noch immer die Chance, doch die Formkurve in der Rückrunde zeigt eher nach unten.

Vielleicht fällt am vorletzten Spieltag die Entscheidung, wenn die SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler im heimischen Stadion auf den SV Wustweiler trifft.