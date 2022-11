Wustweiler hält Kontakt aufrecht SV Wustweiler: Zum Jahresausklang 4:1-Heimsieg im Spitzenspiel

Der SV Wustweiler hat sich mit einem 4:1 (2:0)-Heimerfolg üb er die Zweite des SV Merchweiler in die Winterpause verabschiedet und bleibt somit ärgster Verfolger von Spitzenreiter FV Eppelborn II, der seinerseits am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen den SV Bubach-Calmesweiler mit 3:1 gewann. Schon vor der Pause schaffte das Team aus dem Illinger Gemeindeteil mit zwei Treffern durch Spielertrainer Engin Yalcin (24. und 42.) so etwas wie die Vorentscheidung. Yalcin, der früher u.a. für den F1.FC Saarbrücken, den FC Homburg und den FC Hertha Wiesbach spielte, übernahm dabei selbst die Verantwortung, um einen Foulelfmeter zu verwandeln. Zum dritten Wustweiler Treffer, den Simon Plein erzielte, gab er die Flanke. Merchweiler gab aber nicht auf, kam durch Randy Lee Duwa zum ersten Treffer (64.), musste dann aber doch den entscheidenden Schlag durch Marc Maurer (77.) hinnehmen. "Wir sind durch den Sieg drangeblieben, haben jetzt bei einem spiel weniger als der Tabellenführer FV Eppelborn II sechs Punkte Rückstand. Wir haben hier nicht den Druck, aufsteigen zu müssen, aber weil wir längerfristig was aufbauen wollen, habe ich schon für die kommende Saison zugesagt. Marc Maurer, der das vierte Tor erzielte, ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Team. Man hat heute gemerkt, dass wir diesen Sieg wollten und uns voll dafür eingesetzt haben, das müssen wir aber, wenn wir weiter oben dran bleiben wollen, in jedem Spiel umsetzen". Für Merchweilers Trainer Mario Köbrich gab es keinen Grund, Trübsal zu blasen. "Wir sind neu in der Klasse, wollen in der Liga bleiben. Wir hatten kaum noch Offensivkräfte, deshalb ging nach vorne wenig. Da können auch die drei jungen Spieler aus dem Verbandsliga-Kader wenig ausrichten. Den Torwart mussten wir auch noch austauschen. es war ein verdienter Erfolg für Wustweiler". Merchweiler II fiel hinter die Reserve der SG Marpingen-Urexweiler, die sich mit 2:1 in Göttelborn durchsetzen konnte, auf Rang Sieben zurück.