Wustrau und Union Neuruppin in Torlaune, Parmen/Fürstenwerder mit 10:0

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SG Stahl Wittstock – Meyenburger SV Wacker 1922 2:2
In Wittstock bekamen die 103 Zuschauer ein hochemotionales Duell zu sehen, das vor allem durch eine furiose Phase nach einer knappen Stunde Spielzeit geprägt war. Die Gäste aus Meyenburg erwischten den besseren Start und gingen durch Eric Roskot in der 29. Minute verdient in Führung. Lange Zeit biss sich die Stahl-Elf an der gegnerischen Defensive die Zähne aus, doch dann überschlugen sich die Ereignisse: Innerhalb von nur sechzig Sekunden drehten Patrick Schönfeldt (60.) und Jano Karsten (61.) mit einem Doppelschlag die Partie komplett zugunsten der Hausherren. Die Fans in Wittstock wähnten sich bereits auf der Siegerstraße, doch Meyenburg bewies Moral. Alex Stengler markierte in der 76. Minute den Ausgleich zum 2:2-Endstand. In einer hitzigen Schlussphase, in der beide Teams um den Sieg kämpften, sah Meyenburgs Max Berger in der Nachspielzeit (94.) noch die Gelb-Rote Karte.
SV Eintracht Alt Ruppin II – SV Blumenthal-Grabow 1:4
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich in Alt Ruppin eine Partie, die maßgeblich durch Strafraumszenen und eine hohe Effektivität der Gäste bestimmt wurde. Bereits in der 5. Minute brachte Ron Passow den SV Blumenthal-Grabow per Foulelfmeter in Führung, woraufhin Valeri Marasov bereits in der 14. Minute das 0:2 nachlegte. Die Hausherren schöpften kurzzeitig Hoffnung, als Thomas Nowitzki in der 41. Minute ebenfalls per Foulelfmeter den Anschlusstreffer erzielte. Doch die Freude der Fans der Eintracht-Reserve währte nicht ewig, denn im zweiten Durchgang machten die Gäste den Sack endgültig zu. Erneut Ron Passow vom Punkt (70.) und abermals Valeri Marasov (82.) schraubten das Ergebnis auf 1:4 hoch und besiegelten damit den souveränen Auswärtssieg der Blumenthaler.
FSV Veritas Wittenberge/Breese II – SV Union Neuruppin 1990 1:6
In Wittenberge erlebten die 55 Zuschauer einen Nachmittag der extremen Kontraste. Zunächst durften die Fans der Veritas-Reserve jubeln, als Martin Benz bereits in der 9. Minute die frühe Führung markierte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn Chris Markus Fetzko glich postwendend aus (10.) und drehte das Spiel noch vor der Pause (40.) zugunsten von Union Neuruppin. Bis tief in die zweite Halbzeit blieb die Begegnung beim Stand von 1:2 hochemotional und offen, bevor Union Neuruppin eine gnadenlose Schlussoffensive startete. Innerhalb von nur sechs Minuten zerlegten Marcus Krahl (80., 86.) und Jannis Steinke (82.) die Hintermannschaft der Hausherren. Den unglücklichen Schlusspunkt setzte ausgerechnet der frühere Torschütze Martin Benz mit einem Eigentor in der Nachspielzeit (91.), das den deutlichen 1:6-Endstand markierte.
Zernitzer SV 1951 – SV Eiche 05 Weisen 1:3
Vor 90 Zuschauern in Zernitz startete die Heimelf furios und belohnte sich bereits in der 7. Minute durch den Führungstreffer von Christoph Probst. Doch das Pech klebte den Hausherren an diesem Tag an den Stiefeln: Ein Eigentor von Alexander Huber-Schweizer tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) bedeutete den psychologisch schmerzhaften Ausgleich für Weisen. Dieser Wirkungstreffer hinterließ Spuren bei den Gastgebern. Im zweiten Durchgang übernahm Weisen die Kontrolle und Kevin Johns (64.) brachte die Gäste erstmals in Front. Nur wenig später sorgte Levin Lars Michael per Foulelfmeter (69.) für die Vorentscheidung. In einer hitzigen Schlussphase sah der Zernitzer Torschütze Christoph Probst in der 86. Minute die Rote Karte, womit die Hoffnung der heimischen Fans auf eine späte Wende endgültig begraben wurde.
BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SV Prignitz-Maulbeerwalde 0:1
In Zaatzke sahen die 145 Zuschauer eine leidenschaftlich geführte und äußerst knappe Begegnung. In einem harten Kampf um jeden Zentimeter Boden suchten beide Teams geduldig nach der Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Diese fand schließlich Johannes Link in der 34. Minute, als er den SV Prignitz-Maulbeerwalde in Führung schoss. Die Fans des BSV peitschten ihre Mannschaft nach vorne, doch ein schwerer Rückschlag folgte in der 58. Minute, als Andreas Spiess die Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl kämpfte Zaatzke unermüdlich um den Ausgleich und warf in der Schlussphase alles in die Waagschale. Die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung jedoch mit viel Routine und Leidenschaft, sodass sie die drei Punkte am Ende aus Zaatzke entführen konnten.
TSV Wustrau – MSV 1919 Neuruppin II 6:0
Vor 288 Zuschauern feierte der TSV Wustrau ein regelrechtes Fußballfest und ließ der Neuruppiner Reserve nicht den Hauch einer Chance. Die Fans sahen einen berauschenden Auftritt ihrer Elf, der durch Erik Gürtel bereits in der 6. Minute eingeleitet wurde. Domenic Dean Biemann erhöhte in der 13. Minute per Handelfmeter auf 2:0, bevor erneut Erik Gürtel (30.) und Leon Spitzer (42.) noch vor dem Pausentee für klare Verhältnisse sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wustrau hungrig und dominierte das Geschehen nach Belieben. Domenic Dean Biemann krönte seine herausragende Leistung an diesem Nachmittag mit zwei weiteren Treffern in der 65. und 87. Minute. Damit machte er nicht nur das halbe Dutzend voll, sondern besiegelte mit seinem persönlichen Dreierpack den Kantersieg in dieser beeindruckend einseitigen Partie.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
SV 90 Pinnow – SpG Vierraden/Gartz 1:3
In Pinnow erlebten die 95 Zuschauer eine Begegnung, die bereits in der Anfangsphase Fahrt aufnahm. Maciej Piotr Czyzewski brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung und schockte die Hausherren früh. Doch Pinnow bewies Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Partie, was in der 28. Minute durch den Ausgleich von Kevin Wilke belohnt wurde. Die Freude der Fans währte jedoch nur bis kurz nach dem Seitenwechsel. Tomasz Adam Miksa wurde zum alles entscheidenden Akteur der zweiten Halbzeit, als er mit einem Doppelschlag in der 51. und 54. Minute die Weichen endgültig auf Sieg für die Spielgemeinschaft stellte. Pinnow versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal alles, fand aber gegen die abgeklärte Defensive der Gäste keine Mittel mehr, um den Rückstand zu verkürzen.
LSV Zichow – SpG Schwedt/Criewen II 0:8
Vor 33 Zuschauern entwickelte sich in Zichow eine extrem einseitige Partie, in der die Gäste aus Schwedt und Criewen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Marc-Philipp Prillwitz eröffnete den Torreigen bereits in der 5. Minute. Zichow wirkte in der Defensive völlig überfordert, was die Gäste gnadenlos ausnutzten. Durch Treffer von Matthias Liermann in der 21. Minute, Niklas Risch mit einem Doppelpack in der 23. und 42. Minute sowie Martin Oertel in der 27. Minute stand es bereits zur Pause deutlich 0:5. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nicht locker und spielten sich in einen Rausch. Martin Rakoczy (54.), Marlon Döbler (76.) und Timur Shermadini (86.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Die wenigen Fans sahen eine Machtdemonstration der Schwedter Reserve, während Zichow einen Nachmittag zum Vergessen erlebte.
SpG Parmen/Fürstenwerder – Heinersdorfer SV 1973 10:0
In Parmen bekamen die 49 Zuschauer ein geschichtsträchtiges Torfestival zu sehen, das bereits in der 1. Minute durch Ricardo Küster eingeleitet wurde. Die Heinersdorfer Defensive fand über die gesamte Spielzeit kein Rezept gegen die Spielfreude der Hausherren. Besonders Ricardo Küster präsentierte sich in außergewöhnlicher Verfassung und erzielte insgesamt vier Treffer in der 1., 20., 39. und 60. Minute. Flankiert wurde diese Leistung von Jakob Schulz, der doppelt traf (16., 80.), sowie Mathias Küster, der in der zweiten Halbzeit einen Hattrick beisteuerte, wobei er in der 67. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und in der 69. sowie 89. Minute erneut zuschlug. Auch Richard Schulz trug sich in der 74. Minute in die Torschützenliste ein. Die Fans erlebten eine einseitige Machtdemonstration, die mit dem zweistelligen Endergebnis einen deutlichen Ausdruck der spielerischen Überlegenheit fand.
SV 1926 Lübbenow – SpG Storkow/Vietmannsdorf 2:1
In Lübbenow entwickelte sich vor 48 Zuschauern eine hart umkämpfte Partie, in der die Hausherren eine beeindruckende Moral unter Beweis stellten. Zunächst sah es jedoch nach einem Erfolg für die Gäste aus, als Pablo Steltner in der 23. Minute die Führung für Storkow/Vietmannsdorf markierte. Die Fans mussten bis tief in die Nachspielzeit der ersten Hälfte warten, ehe Ronny Schultz in der 47. Minute den psychologisch so wichtigen Ausgleich erzielte. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung hochemotional und ausgeglichen, da beide Teams leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden kämpften. Das glücklichere Ende hatte schließlich der SV Lübbenow für sich: In der 72. Minute behielt Andre Dolgner im gegnerischen Strafraum die Nerven und erzielte den 2:1-Siegtreffer, den die Heimelf in der verbleibenden Spielzeit mit viel Herzblut gegen die wütenden Angriffe der Gäste verteidigte.
FC Husaria Schwedt – SV Eintracht Göritz 2:2
Vor 38 Zuschauern lieferten sich Husaria Schwedt und Eintracht Göritz einen hochemotionalen Schlagabtausch, der vor allem kurz vor der Pause für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Joel Mikolaizyk brachte die Gäste in der 40. Minute in Front, bevor ein unglückliches Eigentor von Marcin Piatak in der 45. Minute die Führung scheinbar komfortabel auf 0:2 ausbaute. Doch Husaria bewies enorme Nehmerqualitäten und schlug noch in derselben Minute durch Peter Krstanovic zum 1:2 zurück. In der zweiten Halbzeit peitschten die Fans die Hausherren unermüdlich nach vorne, während Göritz versuchte, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Die Bemühungen wurden schließlich in der 88. Minute belohnt, als Adrian Kalitowski der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2-Endstand gelang und Husaria somit noch einen späten Punkt sicherte.
SC Victoria 1914 Templin II – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 6:0
Die 100 Zuschauer in Templin erlebten eine beeindruckende Galavorstellung der Victoria-Reserve, die untrennbar mit dem Namen Johannes Collin verbunden ist. Der Torjäger der Hausherren war von der Prenzlauer Defensive zu keinem Zeitpunkt zu bändigen und eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen. Nach seinem zweiten Treffer in der 18. Minute und einem Tor von Bennet Soboll in der 36. Minute stand es zur Pause bereits 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Templin spielbestimmend und ließ Ball und Gegner laufen. Johannes Collin schraubten sein persönliches Konto mit zwei weiteren Toren in der 68. und 80. Minute auf insgesamt vier Treffer hoch, bevor Leon Rieck in der 83. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 6:0-Endstand setzte. Die Fans feierten einen hochverdienten Heimsieg in einer spielerisch einseitigen Begegnung.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________