Wustrau mit 9:1, Pankower SV mit 8:0, Parmen/Fürstenwerder mit 10:1

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Der TSV Wustrau feierte vor 85 Zuschauern einen deutlichen Heimsieg gegen den SV Blumenthal-Grabow. Luca Wegner brachte die Gastgeber in der 3. Minute per Foulelfmeter in Führung. Leon Rüster erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Marc Pfefferle traf in der 21. Minute erneut per Foulelfmeter zum 3:0. Leon Rüster (42.) und Marc Pfefferle (43.) bauten die Führung noch vor der Pause auf 5:0 aus. Nach dem Seitenwechsel traf Luca Wegner in der 61. Minute erneut, Nils Hentschel erhöhte in der 70. Minute auf 7:0. Leon Rüster machte in der 75. Minute seinen dritten Treffer. Marvin Krause traf in der 85. Minute für die Gäste per Foulelfmeter zum 8:1, bevor Luca Wegner in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte.

Ein einseitiges Spiel sahen die 60 Zuschauer in Herzberg. Max Wilhelm Brücker eröffnete in der 7. Minute das Torfestival. Niklas Raczkowski traf in der 23. Minute, Noah Hahlweg in der 27. Minute und erneut Niklas Raczkowski in der 35. Minute. Noch vor der Pause erhöhte Max Wilhelm Brücker in der 43. Minute auf 5:0. In der zweiten Halbzeit schraubten Moritz Wildermann (47.), Max Wilhelm Brücker (50.) und Patrick Ortlieb (87.) das Ergebnis auf 8:0.

FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 1:5

Vor 40 Zuschauern brachte Dirk Hofmeister den FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg in der 30. Minute in Führung. Christian Müller glich zwei Minuten später aus und drehte die Partie mit seinem Treffer in der 50. Minute. Eric Stiefel hatte in der 35. Minute die Gäste in Führung gebracht. Christian Müller traf in der 76. Minute erneut, ehe Nils Bohnsack in der 85. Minute den 5:1-Endstand herstellte.

Zernitzer SV 1951 – SV Prignitz-Maulbeerwalde 1:3

Vor 123 Zuschauern ging der SV Prignitz-Maulbeerwalde früh durch Marvin Elsässer in der 13. Minute in Führung. Johannes Link erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Chris-Bernd Göbel brachte den Zernitzer SV in der 54. Minute mit seinem Anschlusstreffer noch einmal heran. Doch Oliver Schulz machte in der 79. Minute mit dem 1:3 alles klar.

SV Rot-Weiß Kyritz – Meyenburger SV Wacker 1922 3:3

Ein spektakuläres Unentschieden sahen die 65 Zuschauer in Kyritz. Jannis Gornig (18.) und Steven Müller (22.) brachten Meyenburg früh mit 0:2 in Führung. Jens Westphal verkürzte in der 33. Minute. Fadel Alkhalawi traf in der 81. Minute zum 1:3. Doch Kyritz gab nicht auf: Florian Hoffmann (85.) und Khaled Abo Samak (86.) sorgten binnen einer Minute noch für den vielumjubelten 3:3-Ausgleich.

SV Union Neuruppin 1990 – SG Stahl Wittstock 2:0

Der SV Union Neuruppin 1990 setzte sich souverän durch. Markus Filarski traf in der 43. Minute zur Führung. Chris Markus Fetzko machte in der 82. Minute alles klar für die Gastgeber, die damit einen Sieg einfuhren.

SV 90 Fehrbellin – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 1:1

Vor 150 Zuschauern brachte Lennart Sternbeck den SV 90 Fehrbellin in der 34. Minute in Führung. Lange sah es nach einem knappen Heimsieg aus, doch Maik Menzel verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 und sicherte Zaatzke einen späten Punktgewinn.

Uckermarkliga

SV Blücher Schenkenberg 1930 – SV 90 Pinnow 0:4 Vor 26 Zuschauern setzte sich der SV 90 Pinnow klar durch. Kristof Konitzer traf in der 35. Minute zur Führung und erhöhte in der 45.+3 Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Nach der Pause traf Dennis Kuhtz in der 60. Minute zum 3:0, ehe Patrick Höfert in der 77. Minute den 4:0-Endstand herstellte. SpG Parmen/Fürstenwerder – SV Borussia Criewen 90 10:1 Ein echtes Torfestival erlebten die 78 Zuschauer. Stephan Bock unterlief bereits in der 1. Minute ein Eigentor zur Führung für die Gastgeber. Justin Sternbeck glich in der 29. Minute aus, doch dann brach die SpG Parmen/Fürstenwerder los: Richard Schulz (36.), Matthias Dobbert (40.) und Ringo Brentführer (56.) stellten auf 4:1. Danach trafen Ricardo Küster (70.), Florian Neubauer (73.), Jakob Schulz (82.), Steven Laatsch (84.), erneut Ringo Brentführer (89.) und Richard Schulz (90.) zum klaren 10:1-Sieg. Heinersdorfer SV 1973 – Lübbenower SV 1926 1:8 Auch der Lübbenower SV 1926 ließ keine Zweifel aufkommen. Stephan Bethke brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, Lukasz Adam Kalecinski erhöhte in der 29. Minute. Jonny Richter verkürzte zwar in der 33. Minute auf 1:2, doch Pascal Podgorny schlug in der 43. und 45.+2 Minute doppelt zu. In der zweiten Halbzeit traf Maciej Adrian Hofmann in der 51. und 59. Minute, ehe Stephan Bethke in der 62. und 68. Minute (per Foulelfmeter) den 8:1-Endstand perfekt machte. LSV Zichow – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 3:1 Vor 66 Zuschauern brachte Phillip Thiele den LSV Zichow in der 35. Minute in Führung. Lucas Becker erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Rudi Moldenhauer konnte in der 75. Minute für Prenzlau verkürzen, doch Moritz Muchow stellte in der 78. Minute den 3:1-Endstand her. SpG Storkow/Vietmannsdorf – SV Eintracht Göritz 4:2 Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel. Jakob Ratz traf in der 12. Minute zur Führung für Storkow, doch Marvin Ebert glich in der 16. Minute aus. Joel Mikolaizyk brachte Göritz kurz vor der Pause in der 45. Minute mit 1:2 in Front. In der zweiten Halbzeit drehte Storkow das Spiel erneut: Elias Götze glich zum 2:2 aus, Philipp Stadermann erzielte das 3:2 und Elias Götze setzte in der 71. Minute den Schlusspunkt zum 4:2. FC Schwedt 02 II – SpG Lunow/Oderberg 1:3 Die SpG Lunow/Oderberg festigte ihre Spitzenposition mit einem souveränen Auswärtssieg. Ben-Sören Wilke traf in der 13. Minute zur frühen Führung, Niklas Prillwitz erhöhte in der 17. Minute. Daniel Weißer verkürzte in der 51. Minute für den FC Schwedt 02 II, doch Patrick Kirsten sorgte in der 65. Minute für die Entscheidung zum 1:3.

