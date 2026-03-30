Wustrau gewinnt 4:3-Torspektakel, Göritz siegt trotz Unterzahl mit 7:1

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 20 Zuschauern lieferte die Reserve des MSV 1919 Neuruppin eine abgeklärte Vorstellung ab. Die Hausherren kontrollierten das Geschehen von Beginn an und ließen den Gästen aus Zernitz kaum Raum zur Entfaltung. Dominik Horstmann brach in der 23. Minute den Bann und erzielte die 1:0-Führung. Danach schlug die Stunde von Alec Kögler, der sich hochemotional zum Matchwinner krönte. Zunächst erhöhte er noch vor der Pause in der 36. Minute auf 2:0, bevor er in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Sack endgültig zumachte und den 3:0-Heimsieg besiegelte.
In Neuruppin sahen die 35 Zuschauer eine Partie, die ganz im Zeichen eines einzelnen Akteurs stand. Union Neuruppin agierte taktisch sehr diszipliniert und ließ gegen die Blau-Weißen aus Wusterhausen defensiv so gut wie nichts anbrennen. Hauptverantwortlich für den Heimerfolg war Chris Markus Fetzko, der hochemotional beide Treffer der Begegnung markierte. Zuerst brachte er sein Team in der 18. Minute in Front, was den Hausherren die nötige Sicherheit für den weiteren Spielverlauf gab. In der zweiten Halbzeit sorgte er in der 63. Minute mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung und sicherte Union damit drei wichtige Punkte.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 51 Zuschauer in Wittenberge. Der Start verlief für die Hausherren denkbar unglücklich, als Marcus Grütze bereits in der 1. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief. Veritas bewies jedoch Moral und kam durch einen von Sebastian Metschulat in der 32. Minute verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch Alt Ruppin schlug noch vor der Pause hochemotional zurück: Jeremy-Sebastian Pütz erzielte in der 41. Minute das 1:2. Im zweiten Durchgang drehte Wittenberge dann jedoch richtig auf. Martin Benz wurde zum Helden der zweiten Hälfte, indem er mit einem Doppelpack in der 52. und 70. Minute die Partie komplett drehte. Den hochemotionalen Schlusspunkt setzte erneut Sebastian Metschulat in der 83. Minute zum 4:2-Endstand.
In Weisen entwickelte sich vor 81 Zuschauern ein spannendes Duell zweier Torjäger, die das Spiel fast im Alleingang prägten. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart, als Louis Krause bereits in der 1. Minute zur Führung einnetzte. Wittstock kämpfte sich hochemotional zurück und erzielte mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute durch Tobias Dachselt den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich das Bild: Erneut war es Louis Krause, der Weisen in der 56. Minute in Führung brachte. Doch die Stahl-Elf gab sich nicht geschlagen. In der 83. Minute war es wieder Tobias Dachselt, der mit seinem zweiten Treffer zur Stelle war und seiner Mannschaft damit ein 2:2-Unentschieden sicherte.
Was für ein Wahnsinn in Blumenthal! Die 120 Zuschauer kamen aus dem Staunen kaum heraus, als der TSV Wustrau in der ersten Halbzeit hochemotional wie ein Wirbelsturm über die Hausherren hinwegfegte. Domenic Dean Biemann (11.), Erik Gürtel (30.) und Marlon Bohne (44.) schossen eine scheinbar uneinholbare 0:3-Pausenführung heraus. Doch Blumenthal startete im zweiten Durchgang eine furiose Aufholjagd: Valeri Marasov (66.) und Niklas Zöllich (70.) brachten die Heimelf auf 2:3 heran. In der hektischen Schlussphase schien Domenic Dean Biemann in der 82. Minute mit dem 2:4 alles klar gemacht zu haben, doch Ron Passow verkürzte in der 86. Minute erneut auf 3:4. Am Ende rettete Wustrau den knappen Vorsprung mit letzter Kraft über die Zeit.
Vor 148 Zuschauern lieferten sich Meyenburg und Zaatzke einen hochemotionalen Schlagabtausch. Zunächst durften die Gäste jubeln, als Ansumana Ceesay in der 18. Minute das 0:1 markierte. Kurz vor der Pause half Fortuna den Meyenburgern, als Sven Sassenhagen in der 41. Minute ein Eigentor zum Ausgleich unterlief. Nach dem Seitenwechsel übernahm Wacker das Kommando: Jannis Gornig (48.) und Nils Erbe (65.) schraubten das Ergebnis auf 3:1 hoch. Zaatzke warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, kam aber durch Markus Friedl in der 88. Minute lediglich noch zum Anschlusstreffer, sodass die Punkte in Meyenburg blieben.
In Fehrbellin sahen die Zuschauer eine lange Zeit offene Partie, die vor allem von der Spannung lebte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und konnten ihre Bemühungen in der 24. Minute belohnen, als Bastian Grimmoni zur 1:0-Führung traf. Mit diesem knappen Vorsprung im Rücken versuchte Fehrbellin, das Spiel zu kontrollieren, versäumte es jedoch, hochemotional den zweiten Treffer nachzulegen. Das rächte sich in der Schlussphase: Die Gäste aus Maulbeerwalde gaben nie auf und belohnten sich in der 78. Minute durch Jonas Klein, der zum viel umjubelten 1:1-Endstand ausglich.
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In Prenzlau sahen die 40 Zuschauer eine Partie, die hochemotional startete und bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart durch Eric Max Ziese, der bereits in der 2. Minute zur Führung traf. Im zweiten Durchgang schien die Vorentscheidung gefallen, als Luca Krohn in der 57. Minute auf 2:0 erhöhte und Lucas Ulfig nur fünf Minuten später in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0 verwandelte. Doch Pinnow gab sich nicht geschlagen und startete eine furiose Schlussoffensive. Patrick Höfert verkürzte in der 78. Minute, bevor Kristof Konitzer in der 81. Minute ebenfalls per Foulelfmeter den Anschlusstreffer zum 3:2 markierte. Die Prenzlauer Reserve rettete den knappen Vorsprung jedoch mit Leidenschaft über die Zeit.
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich in Storkow eine Begegnung, die maßgeblich durch einen Platzverweis beeinflusst wurde. Templin ging zunächst durch Philipp Schramm in der 24. Minute in Führung, schwächte sich aber in der 35. Minute selbst, als Richard Redetzke mit Gelb-Rot vom Platz musste. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel nutzte die Spielgemeinschaft die Überzahl: Oliver Klocek glich in der 46. Minute aus. Ein unglückliches Eigentor von Philipp Daun in der 69. Minute drehte die Partie zugunsten der Hausherren. In der Schlussphase machten Pablo Steltner in der 81. Minute und Chris Rohne in der 90. Minute den hochemotionalen 4:1-Heimsieg perfekt.
In Lübbenow bekamen die 35 Zuschauer ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, das mit einem unglücklichen Eigentor von Christian Konwert in der 3. Minute denkbar schlecht für die Gäste begann. Stephan Bethke erhöhte in der 14. Minute auf 2:0, bevor Maciej Adrian Hofmann in der 29. Minute das 3:0 nachlegte. Heinersdorf bewies Moral und kam durch Niels-Martin Leonhardt (35. Minute) und Iven Bütow (46. Minute) bis auf 3:2 heran. Doch dann schlug erneut die Stunde von Stephan Bethke, der mit zwei weiteren Treffern in der 52. und 64. Minute seinen Dreierpack schnürte. Das späte Tor von Ronny Verch in der 75. Minute zum 5:3 war letztlich nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste.
Die Reserve aus Schwedt/Criewen drehte vor 41 Zuschauern einen frühen Rückstand in einen deutlichen Heimsieg. Jakob Schulz brachte die Gäste aus Parmen in der 28. Minute in Front, doch Martin Oertel glich noch vor der Pause in der 38. Minute hochemotional aus. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren komplett das Kommando: Jason-Leon Würfel (50. Minute), Marcel Freitag (66. Minute) und Marlon Döbler (80. Minute) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. Ein kleiner Wermutstropfen blieb für die Schwedter jedoch die Rote Karte gegen Abdulmalek Tekko in der 86. Minute, die am Ausgang der Partie aber nichts mehr änderte.
Ein Spiel der Extreme sahen die 77 Zuschauer in Göritz. Trotz einer frühen Roten Karte gegen Max Böhme in der 26. Minute dominierten die Hausherren die Partie fast nach Belieben. Luis Luca Quaas eröffnete in der 4. Minute den Reigen, bevor Emil Czech in der 32. Minute per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich für Zichow erzielte. Doch Göritz antwortete prompt: Dawid Miroslaw Trzezwinski traf in der 47. Minute ebenfalls per Foulelfmeter, gefolgt von Chris Schmeling (70. Minute) und Nilo-Cassian Philipp (77. Minute). In den Schlussminuten wurde es zur großen Show von Joel Mikolaizyk, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 86., 89. und 90. Minute den 7:1-Endstand besiegelte.
In Vierraden wurde die Partie vor 80 Zuschauern zur großen Bühne für Maciej Piotr Czyzewski. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Gäste aus Schwedt noch gut mithalten konnten, drehte der Stürmer der Hausherren im zweiten Durchgang hochemotional auf. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur 17 Minuten (48., 62. und 65. Minute) entschied er die Begegnung fast im Alleingang. Husaria Schwedt bemühte sich zwar um den Anschlusstreffer, fand aber gegen die stabil stehende Defensive der Spielgemeinschaft kein Durchkommen, sodass es beim 3:0-Heimerfolg blieb.
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