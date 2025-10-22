Peer-Phillip Brendler gegen Delay Sports in Aktion in grün – Foto: Nora Kaschade

„Wussten, wie wir Delay Sports gefährlich werden können" Heinersdorf Knipser Peer-Phillip Brendler trifft zweifach gegen Influencer-Klub und wird Spieler der Woche

Ein Tag, den Bezirksligist BSV Heinersdorf so schnell nicht vergessen wird: Vor großer Kulisse besiegt das Team den Berliner Hype-Klub Delay Sports – und einer sticht heraus. Peer-Phillip Brendler trifft doppelt, kämpft unermüdlich, organisiert hinten mit und ist am Ende erneut „Fußballer der Woche“ bei FuPa Berlin. Doch Eigenlob? Fehlanzeige.

Peer-Phillip Brendler ist kein Mann der großen Worte, aber einer der großen Spiele. Beim 3:1-Erfolg des BSV Heinersdorf (Bezirksliga-Staffel 2) über den Topfavoriten Delay Sports war der Heinersdorf-Knipser (sechs Tore in der laufenden Saison) der Matchwinner – mit zwei Toren und einer Leistung, die ganz Fußball-Berlin aufhorchen ließ. Innerhalb kürzester Zeit wird er wieder "Spieler der Woche" „Klar macht mich das irgendwo stolz“, sagt Brendler, „aber am meisten freue ich mich über die Gesamtleistung der Mannschaft. Eigentlich müsste es die Auszeichnung Mannschaft der Woche geben.“

Vor allem, weil das Team gegen einen Gegner antrat, der medial und sportlich als kaum zu schlagen galt. Brendler beschreibt das Erfolgsrezept nüchtern: „Wir wollten defensiv kompakt stehen, tief verteidigen und über Konter oder Standards Nadelstiche setzen – das hat funktioniert.“ Dass der Plan aufging, lag auch an seiner Effizienz vor dem Tor. Beim 1:0 nutzte er einen perfekt getretenen Standard von Dome. „Flori hat stark nachgesetzt, und wurde gefoult. Wir wussten, dass wir über Standards gefährlich werden können“, erzählt er. Beim zweiten Treffer half dann der Instinkt: „Ich war eigentlich gerade Linksverteidiger und weiß bis heute nicht, warum ich da den Weg nach vorne gemacht habe. Aber Flori serviert eine perfekte Flanke, ich musste nur noch den Kopf hinhalten.“

Peer-Phillip Brendler in Aktion(grün) – Foto: Nora Kaschade

Taktisch clever agiert Taktisch clever, kämpferisch stark – und mit einem feinen Gespür für die besondere Atmosphäre: „Vor so einer Kulisse und gegen so ein starkes Team zu spielen, das erlebt man nicht alle Tage“, sagt Brendler. Dass der Rasen in Heinersdorf den Gastgebern half, will er nicht abstreiten: „Für Delay war das sicher ein kleiner Nachteil. Auf Kunstrasen läuft der Ball einfach schneller. In so einem intensiven Spiel kam uns der Rasen entgegen.“ Und Delay selbst? Brendler begegnet dem Projekt um Influencer-Star Elias Nerlich mit Respekt – aber auch mit klarer Haltung: „Ich finde es gut, dass Delay den sportlichen Weg geht. Im deutschen Fußball zählt eben immer noch das Leistungsprinzip – man muss sich hochkämpfen und kann sich nicht einfach einkaufen.“

Peer-Phillip Brendler (grün) – Foto: Nora Kaschade

Was in Heinersdorf möglich ist Nach dem Sieg träumt in Heinersdorf zwar keiner vom Durchmarsch, aber vom oberen Tabellendrittel allemal: „Aufstieg bis in die Bundesliga wird's jetzt nicht", lacht Brendler, „aber ein Platz oben wäre super." Zum Schluss schlägt Brendler noch ernstere Töne an. Das Aus der Fußball-Woche hat auch ihn getroffen: „Das ist echt schade. Man konnte sich dort immer gut über andere Vereine informieren. So ein Medium müsste heute digital funktionieren – als App, auf Social Media. Dafür braucht es aber finanzielle Unterstützung, sonst geht diese wichtige Berichterstattung verloren." Ein Spieler mit Haltung, Teamgeist und dem richtigen Riecher in großen Momenten – genau deshalb ist Peer-Phillip Brendler zu Recht erneut Fußballer der Woche