Wurstnachschub ins Stocken geraten: Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.
In der 24. Minute beim Spiel FC Durlangen vs. Sportfreunde Lorch – Endstand: 0:0 (So., 08.03.2026, 15:00 Uhr)
Der Wurstnachschub vom Grill ist ins Stocken geraten, die neue Gasflasche zeigt sich nicht kooperativ.
Liveticker von Hansjürgen Jablonski
---
In der 78. Minute beim Spiel der SG Sonnenhof Großaspach vs. KSV Hessen – Endstand: 1:0 (Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr)
Viertelstunde noch zu gehen. Scheiß egal wie, das Ding irgendwie ins Ziel bringen. Das wäre ein immens wichtiger Heim-Dreier heute, vor allem tabellarisch betrachtet, nach dem kurzen Ausrutscher in Trier vergangenen Samstag sowie aber auch im Hinblick auf die Anzahl an lecker Bierchen heute Abend nach der Partie.
---
In der 77. Minute beim Spiel SSV Aalen vs. TSV Hüttlingen – Endstand: 3:0 (Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr)
Wiedenhöfer zerreißt das Trikot von Gui, dieser muss mit Baggas Trikot weiterspielen.
Liveticker von Auron Hajdaraj
________________
_________________