 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Kann Goch II erstmals siegen?
Kann Goch II erstmals siegen? – Foto: Susanne Schmidt

Wurring erlöst Goch, Twisteden holt 0:3 auf, Rhede marschiert weiter

Bezirksliga Niederrhein 4: Viktoria Goch II schafft gegen den SV Haldern den ersten Sieg, die Sportfreunde Lowick verspielen ein 3:0 bei der DJK Twisteden und der VfL Rhede baut seine Tabellenführung vorerst auf acht Punkte aus.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 7 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während der VfL Rhede erneut gewinnt, holt die DJK Twisteden ein 0:3 gegen die Sportfreunde Lowick auf. Die Viktoria Goch II feiert den ersten Sieg.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Gestern, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
1
0
Abpfiff
+Video
Die Reserve von Viktoria Goch feierte einen knappen Heimsieg über den SV Haldern - und damit den ersten Sieg in der Bezirksliga! Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber ihre zweitbeste Gelegenheit: In der 66. Minute traf Miguel Wurring, zuvor verballerten die Gastgeber einen Strafstoß, und sorgte vor allem nach Abpfiff für großen Jubel beim Aufsteiger, denn zumindest bis Sonntag ist Goch II punktgleich mit Haldern auf dem Relegationsplatz.

Gestern, 19:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
4
Abpfiff
+Video
Der VfL Rhede setzte sich bei Westfalia Anholt deutlich durch. Kurz vor der Pause brachte Ferhat Cavusman die Gäste in Führung (43.), ehe er unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut zuschlug. Til Spiegelhoff ließ die Hausherren in der 59. Minute hoffen, doch in der Schlussphase machte Rhede alles klar: Zunächst erhöhte David Adegboyega Weade, ehe in der Nachspielzeit Elias Francesco Librandi den Schlusspunkt setzte. Anholt hatte die Chance auf den Ausgleich, doch der Sieg des Tabellenführers geht in Ordnung. In der Live-Tabelle hat Rhede acht Punkte Vorsprung auf Stenern.

Gestern, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
3
3
Abpfiff
Ein packendes Duell endete zwischen der DJK Twisteden und den Sportfreunden Lowick mit einem Remis. Die Gäste führten nach Treffern von Fynn Bennemann (16., 48.) und Hussein Merhi (29.) bereits mit 3:0. Doch die Gastgeber kämpften sich eindrucksvoll zurück: Tom Cappel verkürzte zunächst (58.), traf kurz vor Schluss per Strafstoß zum 2:3 und bereitete so die dramatische Nachspielzeit vor. Dort gelang Torben Schellenberg tatsächlich noch der Ausgleich (90.+2). Die Partie sah zudem zwei Platzverweise: Lukas Oostendorp (Lowick) sah früh Rot, Chris Kleuskens (Twisteden) in der Schlussminute Gelb-Rot.

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live
Spieltext Broekhuysen - Hamminkeln

Morgen, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30live
Spieltext Pfalzdorf - SV Rindern

Morgen, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00live
Spieltext Veen - BW Dingden II

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:00live
Spieltext TuS Xanten - SGE B.-Hau

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00
Spieltext TuS Stenern - TSV Weeze

Morgen, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:30
Spieltext SV Friedrich - Kevelaer

____

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Aufrufe: 026.9.2025, 23:59 Uhr
André NückelAutor