Wurm und Stolze bleiben dem SSV Jahn erhalten

Der SSV Jahn Regensburg kann auch nächste Saison auf Abwehr-Juwel Leopold Wurm bauen. – Foto: Imago/Maximilian Koch

Der 31-jährige Sebastian Stolze kehrte im vergangenen Sommer 2025 nach seinem ersten Engagement beim Jahn (2017 bis 2021) nach Regensburg zurück und absolvierte in dieser Saison 30 Pflichtspiele für den SSV. „Stolle ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Durch seine Identifikation mit dem Verein und seiner Mentalität ist er zudem für unsere jüngeren Spieler ein starkes Vorbild. Daher freuen wir uns sehr, dass wir weiterhin auf seine sportlichen wie persönlichen Qualitäten und auf seine Erfahrung setzen können“, so Sportdirektor Alexander Schmalhofer in einer Pressemeldung. „Ich bin glücklich über meine Rolle im Team und bin sehr stolz, auch in der Zukunft im Jahn Trikot auflaufen zu dürfen. Der SSV ist mir ans Herz gewachsen, wir fühlen uns als Familie sehr wohl in Regensburg. Als Mannschaft sind wir weiter sehr ambitioniert und wollen in der kommenden Saison neu angreifen“, sagt Stolze.



Auch der Vertrag von Leopold Wurm hat sich automatisch verlängert. Der 20-jährige Innenverteidiger absolvierte in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend 35 Spiele. „Poldi hat sich in unserer Defensive festgespielt und gehört zum absoluten Stammpersonal. Trotz seines jungen Alters übernimmt er Verantwortung auf und abseits des Platzes und hat sich sportlich und persönlich noch einmal in vielen Bereichen weiterentwickelt. Poldi ist natürlich ein besonderer Spieler für uns, weil er bereits seit der U9 in unserer Jahnschmiede großgeworden ist und somit als Vorbild für viele unserer Nachwuchsspieler steht“, gibt Sportdirektor Schmalhofer zur Protokoll. Leopold Wurm selbst meint: „Der SSV ist für mich als gebürtiger Regensburger einfach etwas sehr Besonderes, ich fühle mich beim Verein und in der Mannschaft mit dem Trainerteam sehr wohl und nehme aus der täglichen Arbeit auf dem Platz viel Positives mit. Gleichzeitig liegt mein Fokus weiterhin darauf, mich kontinuierlich zu entwickeln und meinen Weg im Fußball erfolgreich weiterzugehen.“