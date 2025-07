„Wurf ins kalte Wasser“: Daniel Gaedke will beim FC Schwaig zu alter Stärke zurückfinden

Grund zum Jubeln hatte Gaedke mit dem FC Schwaig im Toto-Pokal-Spiel gegen Türkgücü München. – Foto: FuPa/Marc Marasescu

Der Bayernliga-Neuling FC Sportfreunde Schwaig darf sich über einen erfahrenen Spieler freuen. Daniel Gaedke kommt vom TSV Buchbach zum Aufsteiger.

Schwaig – Daniel Gaedke hat bereits das erste Spiel für seinen neuen Verein bestritten. Am Mittwoch ging es in der ersten Runde des Toto-Pokals gegen Türkgücü München. Die Schwaiger gewannen mit 2:1. „Es war ein Wurf ins kalte Wasser, aber sehr erfolgreich und hat auch sehr gut geholfen, sich körperlich wieder an das Niveau anzupassen“, blickt Neuzugang Gaedke auf sein erstes Spiel im Trikot des FC Schwaig zurück. Beim TSV Buchbach gab es für den 30-Jährigen keine sportliche Zukunft mehr. Daher führte er in den letzten Wochen Gespräche mit anderen Vereinen und entschied sich letztlich für Schwaig. Daniel Gaedke will beim FC Sportfreunde Schwaig wieder zu alter Stärke zurückfinden

„Ich kenne den einen oder anderen von früher, habe viel zusammengespielt mit ein paar Jungs. Da ist mir die Entscheidung am Ende relativ leicht gefallen“, sagte der Stürmer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern, für den es nun wieder eine Liga runtergeht. Dennoch gilt es für ihn, seine neue Mannschaft erst kennenzulernen. „Das ist auch der Reiz daran, sich wieder neu zurechtzufinden und einen kleinen Neustart zu machen.“ In der Bayernliga kennt sich Gaedke bestens aus, spielte er dort schon zweieinhalb Jahre mit dem FC Ismaning. Aber eigentlich kennt sich Gaedke als „Ligen-Kletterer“ (fast) überall aus. In Schwaig will er mit seiner Erfahrung auch den jungen Neuzugängen helfen. „Ich hoffe, dass ich viel an die Jungs weitergeben kann. Deswegen freue ich mich auf das, was da noch kommt“, erklärt Gaedke. Zudem möchte der Ex-Buchbacher bei den Schwaigern wieder zu alter Stärke zurückfinden und mit seiner Leistung dem Aufsteiger Freude bereiten. Co-Trainer Walter Werner kennt er schon vom FC Ismaning, wo dieser von 2019 bis 2023 Sportlicher Leiter war. Der 64-Jährige coacht seit vergangenen Winter an der Seite von Christian Donbeck in Schwaig.