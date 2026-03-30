"Wurden richtig vorgeführt" - Göttingen 05 fegt über Gifhorn her

„Wir waren von der ersten Minute an voll da, hatten schon in der Anfangsphase drei, vier gute Torchancen“, erklärte Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth. Folgerichtig brachte Lennart Sieburg seine Mannschaft mit einem Doppelpack (13., 30.) in Führung, ehe Jannis Wenzel (34.) und erneut Sieburg (45.+4) noch vor der Pause auf 4:0 stellten. „Dass es dann zur Halbzeit so deutlich wird, war nicht zu erwarten, aber es war auch in der Höhe nicht unverdient“, so Brinkwerth.

Nach dem Seitenwechsel kam Gifhorn etwas besser ins Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Brinkwerth sah lediglich eine klare Möglichkeit: „In der zweiten Halbzeit wurde Gifhorn dann etwas stärker, aber die größte Torchance war ein Eins-gegen-eins, das unser Torwart reflexartig pariert hat.“

Auch MTV-Trainer Holger Ringe fand klare Worte: „Heute wurden wir richtig vorgeführt. Von 1 bis 11 sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen.“ Besonders die grundlegenden Elemente hätten gefehlt: „Handlungsschnelligkeit, Kopfballstärke, Zweikampfverhalten – das wurde heute für uns bitter bestraft.“

Stattdessen blieb Göttingen eiskalt. Linus Nolte (62.) und erneut Jannis Wenzel (72.) sorgten nach Kontern für den Endstand. „Wir haben unser Spiel mehr auf Konter verlagert und zwei davon genutzt“, erklärte Brinkwerth.

Ringe beschrieb die Partie aus seiner Sicht deutlich kritischer: „Wir können nur vom Glück reden, dass wir zur Halbzeit nicht schon höher zurückliegen.“ Zwar habe man nach der Pause phasenweise Spielanteile gehabt, doch insgesamt sei Göttingen überlegen gewesen: „Sie waren uns in allen Belangen, was Handlungsschnelligkeit angeht, komplett überlegen.“

Auch offensiv lief bei Gifhorn wenig zusammen: „Wir haben nichts kreieren können, egal ob im Mittelfeld oder über Außen, und demzufolge haben wir auch kein Tor geschossen.“ Von der, vor dem Spiel, besten Offensive war also wenig zu sehen. Mit nun 57 Treffern stellt Göttingen 05 nun die beste Angriffsreihe der Liga und rückte bis auf sechs Punkte an Gifhorn ran.

Trotz der klaren Niederlage blickt Ringe nach vorne: „Ich glaube an meine Mannschaft. Wir müssen das jetzt gut aufarbeiten und dann wird sich zeigen, ob wir mit den Großen mithalten können – zurzeit können wir es nicht.“ Weiter geht es für den Aufsteiger, der weiterhin auf Platz zwei liegt und noch alles in der eigenen Hand hat, gegen Bleckenstedt am Ostersamstag. Ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel im Titelrennen. "Ich hoffe, die Spieler haben verstanden, dass es auch eine Rückrunde gibt." so Ringe warnend

Brinkwerth zog ein entsprechend positives Fazit: „Auch wenn sich das doof anhört, aber das Ergebnis geht in Ordnung. Wir freuen uns, dass wir das erste Heimspiel des Jahres so gut gestalten konnten. Für die 05er geht es am Ostersamstag gegen den SSV Kästorf, ehe am 6.4 das Bezirkspokalspiel beim SC Hainberg ansteht.