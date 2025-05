„Wurden nahezu überrollt“

„Ich bin überwältigt. Das war ein richtiger Wow-Effekt, den ich und unser Bezirk da hatten. Ich bin stolz wie Oskar, sagte Matthias Pakai nach der Demo-Veranstaltung „Walking-Football“ am Freitagabend auf dem Sportgelände in Dürrenmettstetten.

Beim Team der Spvgg Berneck Zwerenberg waren sogar so viele Spieler dabei, um zwei Mannschaften zu stellen. Den einen Leihspieler, der dazu noch benötigt wurde, bekamen sie von Gastgeber Spvgg Dürrenmettstetten. Und das eigene Bezirksteam, bekam auch noch plötzlich Zuwachs, vom Nachbarbezirk Schwarzwald/Zollern. Auch die waren als Interessenten da, um zu sehen wie das alles so abläuft – und dann gleich mitspielten. Weitere teilnehmende Mannschaften kamen von VfL Hochdorf und der SG Dettlingen-Bittelbronn.

Die Vorreiterrolle habe der Bezirk schon mal sehr gut ausgefüllt. Allerdings müsse man über einige Dinge noch einmal reden und „ein bisschen Feintuning“ betreiben, machte Pakai deutlich. Kleines Beispiel: Beim Walking Football gibt es keine Schiedsrichter. Pakai hatte aber für das kurzerhand zusammengestellte Turnier sogenannte „Spielbegleiter“ nominiert, die am Spielfeldrand bei strittigen Entscheidungen sozusagen „Richter“ spielen. Da gibt es schon noch die eine oder andere Stellschraube, an der wir drehen können. Aber das war ja auch genau der Plan, weshalb wir zusammen mit dem wfv diese Veranstaltung angeboten haben“, sagte Pakai und ergänzte: „Alles ist noch in der Entwicklung“.

Was alle einte war der Spaß an der Sache: Wie das geschwind zusammengestellte Turnier endete? Wer am meisten Tore geschossen und die meisten Punkte geholt hat? Nebensächlich. Es ging darum, dabei zu sein, Spaß zu haben und eine neue Form des Freizeitsports unter den Fußballern kennenzulernen. Genau aus dem Grund waren mit Hanne Pink, Selina Löffler, Sina Mahler (alle Freizeit- und Breitensport) und Julia Fischer (Kommunikation) auch gleich vier Vertreterinnen des Württembergischen Fußballverbandes (wfv) vor Ort. Sie wollten, genau wie Matthias Pakai und der Bezirk Nordschwarzwald, Erkenntnisse sammeln, inwieweit man diese Sportart im Bezirks- und Verbandsgebiet etablieren kann. Eine tolle Wertschätzung sei das Erscheinen der wfv-Offiziellen für unseren Bezirk gewesen, sagte Pakai.

Erste Gespräche und Diskussionen fanden bereits im Anschluss an die Spiele bei der lang ausgedehnten „dritten Halbzeit“ im voll besetzten Sportheim in Dürrenmettstetten statt. Weitere Gespräche zwischen Pakai und dem wfv finden in Kürze in Stuttgart statt. Weil die NSW-Sportrichter zufällig am Abend in Dürrrenmettstetten tagten und anschließend auch noch bei der Gesellschaft verweilten, wurde zum Beispiel darüber diskutiert, ob diese nicht als „Spielbegleiter“ bei Veranstaltungen dieser Art agieren könnten. Das nächste Event steht nämlich schon: Im Herbst soll es ein Turnier in ähnlicher Art bei der Spvgg Berneck-Zwerenberg geben. „Von unserer Seite aus hat es allen Beteiligten Spaß gemacht. Gerne können wir im Herbst etwas bei uns in Berneck machen“ sagte Spvgg-Sprecher Fido Blaich. Die ersten Zusagen zur Teilnahme, sagte Pakai, seien schon eingegangen.

Bis dahin wird es auch noch weitere Gespräche mit „Medifit“ aus Nagold geben. Über eine Partnerschaft zwischen Bezirk und dem Vertreter des Fitness-Studios wird es noch vor den Sommerferien ein Treffen geben, um auszuloten, wie eine künftige Kooperation aussehen könnte.

Pakai hatte es schwer, alle Eindrücke des Abends in Worte zu fassen. „Wir wurden nahezu überrollt und haben ganz viele Dinge aus der Veranstaltung mitgenommen. Wir sind zwar längst noch nicht am strukturellen Ende von Walking Football angekommen, aber der Anfang war schon einmal vielversprechend“. Pakai dankte in diesem Zusammenhang auch dem Gastgeber des Tages: „Die Spielvereinigung Dürrenmettstetten und das ganze Team um deren Finanzchef Manfred Wössner“ haben alles so gut organisiert, dass wir bestimmt nicht das Letze mal hier vor Ort waren“.