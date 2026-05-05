Wurde Spieler des FC Delhoven rassistisch beleidigt? Kreisliga A Neuss: Der FC Delhoven erhebt nach dem Heimspiel gegen die DJK Novesia schwere Vorwürfe und erwartet nun eine Reaktion vom Fußballverband. von RP / Sophie Rhine · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Ein Spieler des FC Delhoven soll aus den Reihen des Gegners Novesia Neuss rassistisch beleidigt worden sein. – Foto: Norbert Jurczyk

Ein Vorfall in der Nachspielzeit hat die Partie der Kreisliga A Neuss zwischen dem FC Delhoven und der DJK Novesia Neuss überschattet. Nach einer von den Hausherren als rassistische Beleidigung aufgefassten Attacke kam es zu einer Rudelbildung – kurz darauf wurde die Begegnung aber regulär beendet.

Von Beginn an hatte sich eine intensive und umkämpfte Partie entwickelt, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch vom Spielfeldrand aus lautstark begleitet wurde. Beide Mannschaften gingen engagiert zur Sache, immer wieder kam es zu hitzigen Szenen und Diskussionen. Sportlich behielt dabei die DJK Novesia Neuss die Oberhand und gewann am Ende verdient mit 3:1. Szene passierte erst in der Nachspielzeit Die für Verdruss sorgende Szene ereignete sich in der Nachspielzeit: Nach einem Zweikampf soll Delhovens Abwehrmann Mamadou Kahly Barry von einem Gegenspieler mit den Worten „Halt die Fresse, Du Affe!“ rassistisch beleidigt worden sein. Nach Angaben der Delhovener Verantwortlichen wurde die Äußerung von mehreren Beteiligten auf dem Platz deutlich wahrgenommen. „Der Schiedsrichter hatte die Situation nach eigener Aussage jedoch nicht wahrgenommen, sodass das Spiel zunächst fortgesetzt wurde“, führte FC-Trainer Thomas Baumer aus. Aber bei der nächsten Spielunterbrechung suchte Delhovens Kapitän Michael Busch das Gespräch mit dem Unparteiischen. Weil sich der Spieler der DJK jedoch auch in der Folge – ohne erkennbare Einsicht – unsportlich verhalten habe, seien er und Busch in Abstimmung mit der gesamten Mannschaft zum Entschluss gekommen, ein Zeichen zu setzen und den Platz zu verlassen, sagte Baumer. Zeitgleich beendete der Unparteiische die Partie regulär mit dem Schlusspfiff, sodass das Ergebnis Bestand haben dürfte.