Wurde Spieler des FC Delhoven rassistisch beleidigt?

Ein Vorfall in der Nachspielzeit hat die Partie der Kreisliga A Neuss zwischen dem FC Delhoven und der DJK Novesia Neuss überschattet. Nach einer von den Hausherren als rassistische Beleidigung aufgefassten Attacke kam es zu einer Rudelbildung – kurz darauf wurde die Begegnung aber regulär beendet.
Von Beginn an hatte sich eine intensive und umkämpfte Partie entwickelt, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch vom Spielfeldrand aus lautstark begleitet wurde. Beide Mannschaften gingen engagiert zur Sache, immer wieder kam es zu hitzigen Szenen und Diskussionen. Sportlich behielt dabei die DJK Novesia Neuss die Oberhand und gewann am Ende verdient mit 3:1.
Die für Verdruss sorgende Szene ereignete sich in der Nachspielzeit: Nach einem Zweikampf soll Delhovens Abwehrmann Mamadou Kahly Barry von einem Gegenspieler mit den Worten „Halt die Fresse, Du Affe!“ rassistisch beleidigt worden sein. Nach Angaben der Delhovener Verantwortlichen wurde die Äußerung von mehreren Beteiligten auf dem Platz deutlich wahrgenommen. „Der Schiedsrichter hatte die Situation nach eigener Aussage jedoch nicht wahrgenommen, sodass das Spiel zunächst fortgesetzt wurde“, führte FC-Trainer Thomas Baumer aus. Aber bei der nächsten Spielunterbrechung suchte Delhovens Kapitän Michael Busch das Gespräch mit dem Unparteiischen. Weil sich der Spieler der DJK jedoch auch in der Folge – ohne erkennbare Einsicht – unsportlich verhalten habe, seien er und Busch in Abstimmung mit der gesamten Mannschaft zum Entschluss gekommen, ein Zeichen zu setzen und den Platz zu verlassen, sagte Baumer. Zeitgleich beendete der Unparteiische die Partie regulär mit dem Schlusspfiff, sodass das Ergebnis Bestand haben dürfte.
Baumer machte im Anschluss deutlich, worum es dem Verein gehe – und worum nicht. „Wir haben das Spiel verdient mit 1:3 verloren, Novesia war besser. Es geht uns nicht um Punkte oder eine Neuansetzung“, betonte er. Vielmehr stehe eine klare Haltung im Vordergrund: „Wir wollten ein Zeichen setzen – null Toleranz gegenüber Rassismus. Ich sehe uns als Teil des Fußballs in der Verantwortung, für Werte wie Respekt, Vielfalt und Fairness einzustehen.“
Der Coach unterstrich zudem den Schutzgedanken für seine Spieler: „So etwas hat nirgends etwas zu suchen, aber besonders nicht auf dem Sportplatz. Wir wollen solche Vorfälle nicht einfach stehen lassen oder relativieren.“ Es sei klar, dass in einem hitzigen Spiel mal etwas Unbedachtes gesagt werde, aber „bis zu einem gewissen Grad muss man sich im Griff haben. Und es ist einfach etwas anderes, ob man zu einem deutschen oder einem schwarzen Spieler ,Affe’ sagt.“ Der Verein hat den Vorfall entsprechend im Spielbericht dokumentieren lassen, ein ausführlicher Sonderbericht an den zuständigen Verband soll folgen. Von dem erwartet der FC Delhoven nun eine konsequente Aufarbeitung und transparente Maßnahmen.
Auch bei der DJK Novesia Neuss soll der Vorfall intern thematisiert werden. Beide Coaches stehen im engen Austausch. DJK-Trainer Darius Ferber kündigte Gespräche innerhalb der Mannschaft und des Vereins an, äußerte sich zunächst allerdings zurückhaltend: Man wolle die Geschehnisse sorgfältig aufarbeiten, bevor man öffentlich Stellung beziehe. Gleichzeitig machte er unmissverständlich klar: „Rassismus hat in unserer Mannschaft und im Verein keinen Platz, und wir distanzieren uns selbstverständlich davon.“ Ohne den Vorfall beschönigen oder abwiegeln zu wollen, wies er darauf hin, dass 90 Prozent seiner Schützlinge selbst einen Migrationshintergrund hätten.