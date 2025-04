„Wurde sehr viel Unruhe hereingetragen“: SC Wörthsee schreibt Aufstieg nach Horrorstart ab

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bei sechs verbleibenden Partien zehn Punkte. „Vielleicht haben wir zu viel geträumt. Jetzt sind wir auf dem Hosenboden gelandet, nach oben geht nichts mehr“, stellte Wittenberger im Nachgang der Partie klar. Es war auch der große Traum des SCW-Urgesteins selbst gewesen, sein letztes Trainerjahr gebührend mit dem Aufstieg zu krönen. Bereits seit einigen Monaten hält sich Wittenberger in seiner Übungsleiterfunktion zurück und assistiert seinem jungen Nachfolger Niclas Hauser, der die Geschicke an der Seitenlinie ab Sommer alleine leiten soll.

Berechtigterweise hatten sich die Fußballer des SC Wörthsee nach der starken Hinrunde gute Chancen auf den Aufstieg in die Kreisklasse ausgerechnet. In nur einem einzigen Spiel war das Team des Trainerduos Niclas Hauser und Josef Wittenberger vor Weihnachten unterlegen gewesen. Trotz einer intensiven und vielversprechenden Vorbereitung hat der A-Klassist nach der Winterpause – entgegen aller Erwartungen – allerdings einen echten Horrorstart hingelegt: Alle vier Ligaspiele gingen verloren. Mit der 0:2-Heimpleite (0:1) am Sonntagnachmittag gegen das Spitzenteam SV Erpfting haben sich die Aufstiegshoffnungen der Wörthseer wohl endgültig zerschlagen.

Auch am Sonntag konnte die junge Mannschaft die Abwesenheit der Leistungsträger nicht ausreichend kompensieren. Die Gäste aus Erpfting präsentierten sich letztendlich als deutlich abgebrühter. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, nach rund 20 Minuten dann aber der erste Aufreger: Nach einem Foulspiel im Wörthseer Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Erpfting. Aller Protest der Gastgeber half nichts, und Christian Haltenberger verwandelte zur Führung für den SVE. Direkt wieder ein bitterer Nackenschlag für Wörthsee und Wittenberger: „Im Vorfeld gab es ein klares Handspiel. Nach dem depperten Elfmeter hingen schnell wieder die Köpfe.“

Auch in Überzahl kein Treffer für den SC Wörthsee

Der SCW blieb weiterhin aktiv, nutzte allerdings seine Möglichkeiten nicht. Mit fortlaufender Spielzeit wurde die Partie zudem immer hitziger. Zwischenzeitlich gerieten sogar die beiden Trainerbänke aneinander, sodass der Unparteiische die Gemüter beruhigen musste. „Von außen wurde sehr viel Unruhe hereingetragen“, berichtete Wörthsees Coach.

Nach einer Zeitstrafe gegen Erpftings Valentin Abröll wegen wiederholten Foulspiels agierte Wörthsee in der zweiten Halbzeit sogar für zehn Minuten in Überzahl, konnte aber auch daraus kein Kapital schlagen – das Tor war wie vernagelt. So konterten die Gäste in der Schlussphase zum 2:0 durch Michael Wolf. „Wir waren spielbestimmend, aber nicht abgezockt genug“, sagte Wittenberger. „Vielleicht gewinnen wir ja ohne Druck wieder.“