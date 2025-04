Wuppertaler SV: Zehnerpack, Torjäger und Vertragsabschluss

Ob Gladbach mit Top-Torjäger Noah Pesch (18 Saisontreffer) antritt oder er zum Profi-Kader (Sonntag in Dortmund) gehört, ist noch offen: „Jeder will sich da auch noch einmal in den Vordergrund spielen, es sind viele gute Jungs dabei. Ich hoffe, dass die Besten auf dem Platz stehen, denn auch dann können wir gewinnen“, so der WSV-Trainer. „Natürlich hatten wir in Köln auch Glück in der zweiten Halbzeit – was wir in den Wochen davor nicht hatten. Diesmal war das Quäntchen auf unserer Seite. Fußballerisch haben wir aber wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Es waren zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollten. Und das wird auch Samstag so sein.“

Personell hat Tyrala die Qual der Wahl, zumal sich Beyhan Ametov zurückgemeldet hat. Damit fehlen nur noch Vincent Ocansey, Muhammed Bejdic und Krystian Wozniak (alle verletzt). „Timo Bornemann, Yousef Qashi, die Munsters-Zwillinge – es haben sich viele reingehängt in dieser Trainingswoche. Wir haben viele Optionen“, freut sich der WSV-Coach, mit dem Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen. Zunächst soll aber wohl als Erstes zeitnah der Kontrakt mit dem Sportlichen Leiter Geatano Manno unter Dach und Fach gebracht, damit er die Personalplanung vorantreiben kann.

Setzt der WSV seinen Aufwärtstrend fort, können die Fans möglicherweise wieder sehen, wie Tyrala – wie im Kölner Franz-Kremer-Stadion – voller Freude über den Rasen läuft. „Ich hoffe, dass ich in dieser Saison noch ein paar Sprints ansetzen kann“, schmunzelt der 37-Jährige.