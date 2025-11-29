Wuppertaler SV: Wieder Patzer, Ausfälle und Unterzahl – aber Punkt

Der Coach wechselte dreimal im Vergleich zur Düsseldorf-Partie. Subaru Nishimura, Jeremy Aydogan (nach Gelbsperre) und Amin Bouzraa rückten für Dominic Duncan (Rotsperre), Lennard Wagemann und Kilian Bielitza in die Startelf. Bonn, das vom ehemaligen WSV-Trainer Björn Mehnert betreut wird, bot mit Tobias Peitz einen ehemaligen Wuppertaler auf. Der zweite – Marcel Damaschek – war gesperrt.
Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Nach einem Foul von Torwart Elias Bördner an Jeff Fehr gab es Strafstoß. Aldin Dervisevic verwandelte den zum 0:1 (1.). Es ging direkt zur Sache, dementsprechend gab es viel Tempo und einige Hektik. Ein Kopfball von Fehr verfehlte sein Ziel (11.). Eine Flanke von Maximilian Pommer landete auf dem WSV-Tornetz (12.).
In der 19. Minute brannte es im Wuppertaler Strafraum lichterloh, am Ende rettete Torwart Michael Luyambula. Der Ex-WSVer Peitz musste in der 25. Minute wegen einer Verletzung vom Platz. Bonn hatte mehr vom Spiel, aber der WSV hielt dagegen. Luyambula rettete aus spitzem Winkel gegen Haris Mesic (30.). Nach einer Szene im Strafraum mit Daiki Kamo forderte der WSV einen weiteren Elfer, den gab es aber nicht. Die Rot-Blauen gingen mit der Führung in die Pause.
Wechsel gab es zum zweiten Durchgang nicht. Und auch dieser startete mit einem Paukenschlag. Salmin Rebronja leistete sich einen derben Fehlpass, der eingewechselte Robin Bird nutzte ihn – 1:1 (46.). Dervisevic musste mit einer Armverletzung ausgewechselt werden, für ihn kam Bielitza (53.). Glück hatte der WSV in der 64. Minute, als Mesic den Pfosten traf.
Tyrala brachte in der 69. Minute Ronay Arabaci für Kamo. Ein abgefälschter Schuss von Miyamoto wurde gehalten, dann sah fehr die gelb-rote Karte, weil er den Keeper am Abstoß hinderte (72.). Bird schoss am WSV-Kasten vorbei (79.). Fritz Kleiner ersetzte Levin Müller (82.). Bonn erhöhte noch einmal den Druck, der WSV verteidigte leidenschaftlich. Koruk zielte vorbei (87.).
Die Nachspielzeit dauerte sechs Minuten. Und die überstanden die Bergischen in Unterzahl und holten damit einen Punkt.
In der letzten Partie des Jahres tritt der WSV am kommenden Freitag (5. Dezember) bei Fortuna Köln an. Anstoß im Südstadion ist um 19:30 Uhr. Trainingsauftakt im neuen Jahr ist am 2. Januar.