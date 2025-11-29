WSV gewinnt einen Punkt in Unterzahl – Foto: Jochen Classen

Wuppertaler SV: Wieder Patzer, Ausfälle und Unterzahl – aber Punkt Regionalliga West: Der Regionalligist Wuppertaler SV hat das letzte Spiel der Hinrunde mit einem Unentschieden beendet. Das Team von Trainer Sebastian Tyrala trennte sich am Samstagnachmittag (29. November 2025) beim Aufsteiger Bonner SC mit 1:1 (1:0). In den Sportpark Nord kamen 1.530 Fans. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Wuppertaler SV Bonner SC

Der Coach wechselte dreimal im Vergleich zur Düsseldorf-Partie. Subaru Nishimura, Jeremy Aydogan (nach Gelbsperre) und Amin Bouzraa rückten für Dominic Duncan (Rotsperre), Lennard Wagemann und Kilian Bielitza in die Startelf. Bonn, das vom ehemaligen WSV-Trainer Björn Mehnert betreut wird, bot mit Tobias Peitz einen ehemaligen Wuppertaler auf. Der zweite – Marcel Damaschek – war gesperrt.

Frühe Führung für den WSV Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Nach einem Foul von Torwart Elias Bördner an Jeff Fehr gab es Strafstoß. Aldin Dervisevic verwandelte den zum 0:1 (1.). Es ging direkt zur Sache, dementsprechend gab es viel Tempo und einige Hektik. Ein Kopfball von Fehr verfehlte sein Ziel (11.). Eine Flanke von Maximilian Pommer landete auf dem WSV-Tornetz (12.).

Heute, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 1 In der 19. Minute brannte es im Wuppertaler Strafraum lichterloh, am Ende rettete Torwart Michael Luyambula. Der Ex-WSVer Peitz musste in der 25. Minute wegen einer Verletzung vom Platz. Bonn hatte mehr vom Spiel, aber der WSV hielt dagegen. Luyambula rettete aus spitzem Winkel gegen Haris Mesic (30.). Nach einer Szene im Strafraum mit Daiki Kamo forderte der WSV einen weiteren Elfer, den gab es aber nicht. Die Rot-Blauen gingen mit der Führung in die Pause.