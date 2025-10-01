Wuppertaler SV vor Bocholt-Klassiker und Atmaca-Comeback

Anfang November könnte dann Verteidiger Subaru Nishimura (nach Mittelfußbruch) folgen. Auf Stürmer Alwin Weber (Knie-OP), Vize-Kapitän Semir Saric (Knie) und Stürmer Muhammed Bejdic (Kreuzbandriss) muss Trainer Sebastian Tyrala allerdings noch länger verzichten.

Das Achtelfinale im Niederrheinpokal beim Oberligisten SpVg Schonnebeck ist unterdessen auf den 14. Oktober (Dienstag) vorgezogen worden, findet aber weiterhin auf dem Kunstrasenplatz Schettersbusch statt. Wegen des Belags dürfte Kadi Atmaca dann dort noch nicht sein Comeback feiern.