Wuppertaler SV: Viererpack, Testspiele und Saisoneröffnung

Manno: „Ja, am 28. Juni werden wir eins unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten. Am 5. Juli treten wir im Trainingslager in Willingen, wo wir vom 1. bis 6. Juli sind, gegen den KSV Hessen Kassel mit unserem ehemaligen Trainer René Klingbeil an. Das zeigt, dass wir trotz der Trennung ein gutes Verhältnis haben. Wir haben ja beide den Klassenerhalt geschafft (lacht). Am 9. Juli spielen wir beim TuS Ennepetal, am 12. Juli beim BV De Graafschap und am 16. Juli beim SV Schermbeck. Wir hoffen, dass wir die Generalprobe am 19. Juli gegen Westfalia Rhynern im Stadion am Zoo austragen können. Und dann ist gerade noch eine große Saisoneröffnung in Planung. Dazu werden bald die Infos bekanntgegeben.“