Wuppertaler SV verpflichtet vielseitigen Offensivspieler

In der vergangenen Saison trug Bouzraa noch in der Regionalliga West das Trikot des SV Eintracht Hohkeppel, der am Ende direkt wieder abstieg Der Offensivakteuer kam auf 24 Einsätze, erzielte dabei zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Der 23-Jährige kann bereits auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken. In 71 Partien stand er in der Oberliga Niederrhein auf dem Platz. In der FuPa-Datenbank sind für diesen Zeitraum 20 Torerfolge und 20 Assists hinterlegt.

Ausgebildet wurde Bouzraa beim Cronenberger SC, dem TSV Ronsdorf und dem SV Bergisch Gladbach. Erste Erfahrungen bei den Senioren sammelte er in der Bezirksliga, wo er für die zweite Mannschaft des SV Straelen auflief. In der Oberliga spielte er für Teutonia St. Tönis, den MSV Düsseldorf und den VfB Hilden, ehe er im vergangenen Sommer nach Hohkeppel wechselte. Mit seiner Größe von 1,89 Metern, seiner Dynamik und Vielseitigkeit ist der gebürtige Bergischer eine willkommene Verstärkung für das Team von Cheftrainer Sebastian Tyrala. Bereits in den vergangenen Tagen trainierte Bouzraa mit der Mannschaft und kam auch im Testspiel gegen die SSVg Velbert zum Einsatz, wo er die sportliche Leitung überzeugte.

„Er gehört ab sofort zu unserer Familie. Amin ist ein Spieler, der uns in den letzten zwei Wochen absolut überzeugt hat – er wollte unbedingt zum WSV kommen. Er bringt eine gute Intensität, viel Power und den absoluten Willen, sich zu zeigen. Ich bedanke mich auch bei seinem Spielerberater Herr Azin. Amin ist auf der rechten Schiene zuhause – wir sind sehr froh, dass er bei uns ist“, erklärt WSV-Sportdirektor Gaetano Manno in den Vereinsmedien. Der WSV ist noch bis Sonntagmorgen im Trainingslager. Am Samstag steht ein Testspiel gegen Hessen Kassel (15 Uhr) und nach Ankunft in Wuppertal der Höhepunkt der Vorbereitung gegen Zweitligist VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr) an.