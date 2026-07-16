Wuppertaler SV verpflichtet Serhat Kacmaz

Der Wuppertaler SV verstärkt sich für die kommende Saison mit Serhat Kacmaz. Der 25-Jährige wechselt von der SG Wattenscheid 09 ins Stadion am Zoo. Der Neuzugang kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.
Der 1,97 Meter große Defensivspieler stand in den vergangenen drei Spielzeiten für die SG Wattenscheid 09 auf dem Platz und feierte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga West. Insgesamt absolvierte der gebürtige Wittener 85 Pflichtspiele für die SGW.
Seine fußballerische Ausbildung erhielt der beidfüßige Defensivspieler in den Nachwuchsmannschaften der SG Wattenscheid 09 und der TSG Sprockhövel. Nach seiner Jugend verbrachte er seine ersten beiden Jahre im Seniorenbereich beim FC Remscheid, ehe er sich der SG Wattenscheid anschloss. Neben dem Fußball studiert der 25-Jährige Jura.
Sportvorstand Lennart Strufe freut sich über den Neuzugang: „Mit Serhat ergänzen wir unsere Mannschaft ganz bewusst um einen weiteren Spielertyp. Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Robustheit und seiner Zweikampfstärke bringt er Eigenschaften mit, die unserem Team zusätzliche Sicherheit geben. Er gibt uns sowohl am Boden als auch in der Luft zusätzliche Stabilität und bringt die Mentalität mit, konsequent zu verteidigen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig überzeugt er auch im Ballbesitz durch Ruhe, Sauberkeit und klare Entscheidungen. Damit erweitert er unsere Möglichkeiten und gibt uns zusätzliche Optionen für unterschiedliche Spielsituationen.“
Mit Serhat Kacmaz gewinnt der Wuppertaler SV einen robusten und zweikampfstarken Defensivspieler hinzu, der bereits reichlich Erfahrung im Seniorenfußball gesammelt hat. Der 25-Jährige soll das Defensivzentrum der Rot-Blauen verstärken und dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.