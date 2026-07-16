Wuppertaler SV verpflichtet Serhat Kacmaz Oberliga Niederrhein: Der vielseitige Defensivspieler wechselt von der SG Wattenscheid 09 zum Wuppertaler SV. von Wuppertaler SV · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Serhat Kacmaz verstärkt den Wuppertaler SV. – Foto: WSV

Der Wuppertaler SV verstärkt sich für die kommende Saison mit Serhat Kacmaz. Der 25-Jährige wechselt von der SG Wattenscheid 09 ins Stadion am Zoo. Der Neuzugang kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Beidfüßiger Defensivspieler vielseitig einsetzbar Der 1,97 Meter große Defensivspieler stand in den vergangenen drei Spielzeiten für die SG Wattenscheid 09 auf dem Platz und feierte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga West. Insgesamt absolvierte der gebürtige Wittener 85 Pflichtspiele für die SGW. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der beidfüßige Defensivspieler in den Nachwuchsmannschaften der SG Wattenscheid 09 und der TSG Sprockhövel. Nach seiner Jugend verbrachte er seine ersten beiden Jahre im Seniorenbereich beim FC Remscheid, ehe er sich der SG Wattenscheid anschloss. Neben dem Fußball studiert der 25-Jährige Jura.