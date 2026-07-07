 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Wuppertaler SV verpflichtet Offensivtalent Arian Amyn

Oberliga Niederrhein: Mit Arian Amyn verpflichten die Wuppertaler einen 18-Jährigen, der schon über Erfahrung in der Oberliga verfügt.

von Wuppertaler SV / kpn · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Der Wuppertaler SV hat Arian Amyn verpflichtet.
Der Wuppertaler SV hat Arian Amyn verpflichtet. – Foto: WSV

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
Oberliga Niederrhein
Wuppertaler SV
Hohkeppel
Arian Amyn
Arian Amyn

Der Wuppertaler SV verstärkt sich mit dem 19-jährigen Offensivspieler Arian Amyn. Der in Essen geborene Außenbahnspieler, der 2024 die irakische Staatsangehörigkeit erhielt und im Anschluss auch für die U20-Nationalmannschaft des Irak auflief, wechselt von Eintracht Hohkeppel ins Stadion am Zoo und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga mit.

Ausbildung bei Viktoria Köln und Alemannia Aachen

Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleistungszentren von Viktoria Köln und Alemannia Aachen. Der 1,82 Meter große Offensivspieler ist vor allem auf den Außenbahnen zuhause und gilt als besonders dribbelstark sowie stark im Eins-gegen-eins.

Vorstand Sport Lennart Strufe freut sich über den Neuzugang: „Arian ist ein offensiver Außenspieler, der mit seiner Dynamik, Beweglichkeit und Dribbelstärke im Eins-gegen-eins den Unterschied ausmachen kann. Er besitzt den Mut, immer wieder das direkte Duell zu suchen, ist auf beiden offensiven Außenbahnen flexibel einsetzbar und bringt eine gewisse Unbekümmertheit mit, die Spiele öffnen und entscheiden kann. Gleichzeitig bringt er die Bereitschaft mit, intensiv gegen den Ball zu arbeiten und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Mit seinem Profil ergänzt er unsere Offensive um eine wichtige Komponente und macht unser Angriffsspiel noch variabler und schwerer ausrechenbar.“

Viele Einsätze in der Mittelrheinliga

Beim Mittelrheinligisten in Hohkeppel gehörte er in der vergangenen Saison zum engsten Kern des Teams. Zwar agierte er häufig nicht über die gesamte Spielzeit, kam aber in 28 Ligaspielen zum Einsatz und traf dabei dreimal. Wettbewerbsübergreifend waren es fünf Treffer und vor allem auch elf Assists, die dem jungen Spieler bereits gelangen. Es scheint also so, als dürfte man sich am Zoo auf das Potenzial von Arian Amyn schon jetzt freuen.

>>> Arian Amyn bei FuPa