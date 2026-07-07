Wuppertaler SV verpflichtet Offensivtalent Arian Amyn

Der Wuppertaler SV hat Arian Amyn verpflichtet. – Foto: WSV

Der Wuppertaler SV verstärkt sich mit dem 19-jährigen Offensivspieler Arian Amyn. Der in Essen geborene Außenbahnspieler, der 2024 die irakische Staatsangehörigkeit erhielt und im Anschluss auch für die U20-Nationalmannschaft des Irak auflief, wechselt von Eintracht Hohkeppel ins Stadion am Zoo und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga mit.

Ausbildung bei Viktoria Köln und Alemannia Aachen

Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleistungszentren von Viktoria Köln und Alemannia Aachen. Der 1,82 Meter große Offensivspieler ist vor allem auf den Außenbahnen zuhause und gilt als besonders dribbelstark sowie stark im Eins-gegen-eins.

Vorstand Sport Lennart Strufe freut sich über den Neuzugang: „Arian ist ein offensiver Außenspieler, der mit seiner Dynamik, Beweglichkeit und Dribbelstärke im Eins-gegen-eins den Unterschied ausmachen kann. Er besitzt den Mut, immer wieder das direkte Duell zu suchen, ist auf beiden offensiven Außenbahnen flexibel einsetzbar und bringt eine gewisse Unbekümmertheit mit, die Spiele öffnen und entscheiden kann. Gleichzeitig bringt er die Bereitschaft mit, intensiv gegen den Ball zu arbeiten und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Mit seinem Profil ergänzt er unsere Offensive um eine wichtige Komponente und macht unser Angriffsspiel noch variabler und schwerer ausrechenbar.“