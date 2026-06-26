Wuppertaler SV verpflichtet Dario Biancardi

Biancardi zieht es zum WSV – Foto: Wuppertaler SV

In der vergangenen Saison absolvierte Biancardi 31 Partien in der Oberliga Westfalen, in denen ihm 7 Tore und 3 Assists gelangen. Insgesamt kommt der Rechtsfuß bislang auf 63 Spiele in der Oberliga Westfalen sowie 4 Einsätze in der Regionalliga West für Türkspor Dortmund.

Biancardi zeichnet sich durch seine Torgefahr aus

Der 24-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und zeichnet sich durch seine Torgefahr sowie seine variable Einsetzbarkeit aus.

Vorstand Sport Lennart Strufe freut sich über den Neuzugang und sagt:

„Dario ist ein Spieler, der trotz seines noch jungen Alters bereits über wertvolle Erfahrungen verfügt und gleichzeitig hohes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er zeichnet sich durch seine fußballerische Qualität, seine Vielseitigkeit und seine Torgefahr aus. Zudem verfügt er über Eigenschaften, die unserem Spiel zusätzliche Dynamik und Flexibilität verleihen können. Für uns war zudem entscheidend, dass er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen will und sich bewusst für den Weg zum Wuppertaler SV entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Mentalität, seiner positiven Einstellung und seinem Potenzial sehr gut zu den Zielen und Ambitionen unseres Vereins passt.“