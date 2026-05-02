Wuppertaler SV verpasst den Sieg gegen den FC Güterlsoh

Dann aber drehte der Gast auf. Erst köpfte Jannik Borgmann an die Latte, der Nachschuss ging über den Kasten (30.). Dann machte es Niklas Frese besser. Nach einer Flanke von rechts traf er per Kopf ins lange Eck – 0:1 (33.). Zwei Minuten später verpasste Toshiaki Miyamoto den Ausgleich. Der WSV bemühte sich zwar weiter, doch Gütersloh brachte die Führung recht problemlos in die Pause.

Trainer Mike Wunderlich wechselte zunächst nicht. Gütersloh setzte im zweiten Durchgang die ersten Akzente. Nach einer Ecke könnte sich der WSV gemeinschaftlich befreien (48.). Einen Schuss von Julius Langfeld hielt Adamidis im Nachfassen (50.). Dann aber nahm Jeff Fehr den Ball volley und jagte ihn volley aus der Drehung in den Winkel – 1:1 (55.).

Der WSV wechselte doppelt: Erstee Wechsel beim WSV. Semir Saric kam Aydogan, Duncan für Miyamoto (56.). Marko Stojanovic zwang Keeper Schabbing mit einem Weitschuss zur Parade, der Ball wurde über die Latte gelenkt (58.). Gütersloh brachte in der 67. Minute seinen Torjäger Patrik Twardzik. Ein Schuss von Nicolas Hirschberger wurde noch geblockt (70.).

Späte Spielunterbrechung

Cenk Durgun musste verletzungsbedingt vom Platz, ihn ersetzte Salmin Rebronja (75.). Bouzraa setzte einen Fallrückzieher an, Schabbing war aber zur Stelle (79.), ebenso bei einem Kopfball von Bouzraa (81.). Der WSV versuchte alles. Josue Santo kam für Hartmann (86.). Vincent Schaub zögerte bei einem Konter zu lange (85.).

Hirschberger donnerte den Ball über die Latte (88.). Wegen des Gewitters wurde das Spiel in der 89. Minute unterbrochen. Nach gut zehn Minuten ging es weiter. Santo sah wegen einer Schalbe im Strafraum Gelb (90.+3.). Es blieb beim