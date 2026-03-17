Wuppertaler SV verpasst Befreiungsschlag gegen SV Rödinghausen

WSV hat einen Punkt mitgebracht. – Foto: Marco Bader

Ein fußballerischer Leckerbissen war im Nachholspiel des 20. Spieltags der Regionalliga West nicht zu erwarten, dafür zeigten der SV Rödinghausen und der Wuppertaler SV im Kellerduell eine ordentliches Kampfspiel - das ohne Tore und Sieger blieb. Der WSV hat sich im Vorfeld selbst geschwächt.

Die Bergischen haben sich durch vier Suspendierungen selbst geschwächt. Nach Chesron Oostwoud und Ronay Arabaci wurden auch Amin Bouzraa und Aldin Dervisevic vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Bouzraa ist mit fünf Treffern der beste Torschütze des WSV, Dervisevic mit 23 Einsätzen und drei Toren Stammspieler in der Innenverteidigung. Die kommenden Gegner des Traditionsvereins sind Sportfreunde Lotte, der 1. FC Bocholt und der VfL Bochum II.

Die Nullnummer hilft Rödinghausen mehr als dem WSV, der auf einem Abstiegsplatz bleibt. Die Ostwestfalen haben allerdings noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand, weshalb das Remis Rödinghausen mehr hilft. Der SVR hatte im zweiten Durchgang allerdings einmal Glück, denn Wuppertals Dildar Atmaca traf die Latte.

SV Rödinghausen – Wuppertaler SV 0:0

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Julian Schwermann, Eduard Probst - Trainer: Lars Fleischer

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Subaru Nishimura, Toshiaki Miyamoto, Semir Saric, Celal Aydogan, Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Dildar Atmaca, Josue Santo - Trainer: Mike Wunderlich

Die Vorschau

Am Dienstagabend ist richtig Druck auf dem Kessel: Der SV Rödinghausen und der Wuppertaler SV holen ihre Begegnung vom 20. Spieltag der Regionalliga West nach - und dürfen beide nicht verlieren. Es ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel mitten im Abstiegskampf.

Der SV Rödinghausen steht an der Schwelle zum Klassenerhalt, die Ostwestfalen haben 22 Punkte nach 24 absolvierten Partien. WSV rangiert auf Abstiegsplatz eins, hat 21 Zähler. Dahinter lauern noch die SSVg Velbert (26 Spiele, 20 Punkte) und der SC Wiedenbrück (24 Spiele, 18 Punkte). Für Rödinghausen ist das Heimspiel also die Gelegenheit, um sich ein kleines Polster im Abstiegskampf aufzubauen, der WSV darf sich diese Chance seinerseits nicht entgehen lassen, zumal die Hausherren noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand haben.

Der 1:0-Erfolg gegen den Bonner SC lieferte Rödinghausen zudem wichtiges Selbstvertrauen, im Hinspiel gab es zudem eine 5:0-Gala im Stadion am Zoo. Wuppertal hat dreimal in Folge verloren, darunter ein 0:4 in Wiedenbrück, deshalb hat sich die Ausgangslage in den vergangenen Wochen verschärft. Unter Trainer Mike Wunderlich gab es bislang nur einen einzigen Sieg. Ob der dringend benötigte zweite Erfolg gelingt, könnt ihr ab 19.30 Uhr im Liveticker verfolgen:

So geht es in der Regionalliga West weiter

27. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II



28. Spieltag

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen